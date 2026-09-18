Sanz propone recrear Cambiemos de cara a 2027

Ernesto Sanz planteó reconstruir una alianza similar a Cambiemos con la UCR, el PRO, el socialismo y la Coalición Cívica.

El dirigente radical imaginó un escenario electoral con hasta cinco fuerzas compitiendo en 2027.

Hernán Lacunza aparece entre los dirigentes que Sanz considera posibles integrantes de una nueva construcción opositora.

Sanz defendió las PASO como mecanismo para ordenar la competencia entre distintas fuerzas.

El exsenador cuestionó aspectos del funcionamiento político del kirchnerismo y del Gobierno de Javier Milei.

Sanz dejó abierta la posibilidad de competir en las elecciones presidenciales de 2027, aunque evitó confirmar una candidatura.

El dirigente radical Ernesto Sanz volvió a ocupar un lugar central en la discusión política nacional con una propuesta orientada a reconstruir una alianza similar a Cambiemos, la coalición que llegó al poder en 2015. El exsenador planteó reunir al radicalismo, el PRO, el socialismo y la Coalición Cívica y dejó abierta, además, la posibilidad de competir personalmente en las elecciones presidenciales de 2027.

La iniciativa de Sanz parte de un escenario electoral que, según su análisis, podría estar caracterizado por una mayor fragmentación. El dirigente radical imaginó la posibilidad de que convivan cuatro o cinco espacios competitivos, con distintas expresiones del peronismo, La Libertad Avanza y una eventual coalición de fuerzas no peronistas.

En ese esquema, recuperó como referencia el armado de 2015 y planteó que cada fuerza pueda conservar una identidad propia antes de confluir en una construcción común. Entre los nombres que mencionó aparece Hernán Lacunza, ex ministro de Economía, a quien consideró una figura que podría integrar ese espacio. Sanz incluso sostuvo que, si el PRO decidiera no impulsarlo, el radicalismo debería procurar incorporarlo a su propio armado.

El dirigente también buscó ampliar la representación de la eventual coalición más allá de los nombres tradicionales. En el caso de la Coalición Cívica, remarcó que la fuerza no se limita a Elisa Carrió y destacó la existencia de otros dirigentes con trayectoria parlamentaria.

La propuesta se inscribe en un proceso de discusión interna que atraviesa al radicalismo de cara a 2027. En los últimos meses, distintos dirigentes históricos de la UCR plantearon la necesidad de recuperar protagonismo nacional y avanzar hacia una candidatura presidencial propia, acompañada por una eventual alianza con sectores afines.

Las PASO ocupan un lugar relevante dentro de esa estrategia. Sanz defendió las primarias como un mecanismo capaz de ordenar una competencia entre distintas fuerzas opositoras y cuestionó la posibilidad de que sean eliminadas. En su interpretación, la continuidad de ese instrumento permitiría que diferentes sectores puedan competir dentro de un mismo espacio y definir una candidatura común antes de las elecciones generales.

El dirigente radical también relativizó la idea de que la reelección de Javier Milei pueda considerarse definida con anticipación. Su planteo se vincula con la necesidad de que la oposición construya una alternativa política antes de que queden cerradas las candidaturas y alianzas para los comicios de 2027.

En paralelo, Sanz formuló fuertes cuestionamientos sobre las características del kirchnerismo y del actual Gobierno. Estableció entre ambos espacios un paralelismo en torno a la concentración del liderazgo político y a la relación directa entre los dirigentes y sus bases electorales. A partir de esa comparación, sostuvo que existen diferencias en los discursos y modelos planteados, pero también similitudes en la forma de ejercer el poder que considera relevantes.

Respecto de Milei, Sanz marcó además diferencias personales y políticas y cuestionó el estilo del Presidente. Aclaró que nunca mantuvo una conversación directa con el mandatario y sostuvo que las formas de ejercer la conducción política tienen importancia dentro de las instituciones.

El dirigente radical también fue consultado sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y rechazó considerar que la ex presidenta sea una presa política. Su posición estuvo acompañada por cuestionamientos a las decisiones políticas adoptadas durante los gobiernos kirchneristas y por una evaluación crítica del papel que tuvo Cristina Kirchner dentro de ese proceso.

La definición que dejó pendiente fue la de su propia candidatura. Sanz evitó confirmar una postulación presidencial, pero tampoco descartó regresar formalmente a la competencia electoral. Su eventual participación queda, por ahora, vinculada al desarrollo de la construcción que propone y a las decisiones que adopten la UCR y los demás espacios convocados.

De esta manera, el dirigente radical vuelve a plantear una discusión que excede las candidaturas: cómo reorganizar el espacio no peronista frente a un escenario en el que las alianzas de 2027 todavía permanecen abiertas y las principales fuerzas continúan definiendo sus estrategias.