Faustino Oro debutó como primer tablero y Argentina goleó 4-0 a Kenia en la Olimpiada de Ajedrez

La selección argentina tuvo un estreno perfecto en la 46ª Olimpiada de Ajedrez, que se disputa en Samarcanda, Uzbekistán. En la primera ronda de la sección Open, el equipo nacional derrotó 4-0 a Kenia y sumó sus primeros puntos en la competencia.

La gran noticia estuvo en la formación elegida para el debut: Faustino Oro, con apenas 12 años, ocupó el primer tablero argentino en su primera participación olímpica. El joven Gran Maestro respondió con una victoria ante el keniano Kyle Kuka y aportó uno de los cuatro triunfos del equipo.

Faustino Oro, al frente del equipo argentino

El capitán Tomás Sosa decidió ubicar a Oro en el primer tablero, pese a que el joven ajedrecista tenía el Elo más bajo de los cinco integrantes del plantel. Su rating inicial era de 2537, mientras que Diego Flores, Sandro Mareco, Fernando Peralta y Federico Pérez Ponsa tenían 2590, 2551, 2553 y 2541, respectivamente.

En su estreno, Oro condujo las piezas blancas y venció a Kyle Kuka, de 16 años. De esta manera, el joven argentino consiguió su primer triunfo en una Olimpiada y cumplió con las expectativas generadas alrededor de su presencia en el torneo.

Argentina comenzó el certamen como 24ª preclasificada, mientras que Kenia partía desde el puesto 126. El seleccionado nacional presentó un equipo con un Elo promedio de 2559.

Los cuatro triunfos que le dieron el 4-0 a Argentina

La victoria de Oro fue acompañada por otros tres resultados positivos que permitieron cerrar la serie con puntaje perfecto.

Diego Flores, en el segundo tablero, derrotó a Jadon Simiyu. En el tercero, Sandro Mareco superó a Robert Mcligeyo Oluka, mientras que Fernando Peralta completó la goleada al imponerse ante Ben Magana.

Así, los cuatro representantes argentinos ganaron sus respectivas partidas. Federico Pérez Ponsa quedó como suplente en esta primera ronda.

Para varios integrantes del equipo se trata, además, de una nueva experiencia olímpica: Diego Flores disputa su décima Olimpiada, Sandro Mareco la quinta y Fernando Peralta la undécima. Pérez Ponsa, por su parte, participa por quinta vez.

También hubo debut ganador para el equipo femenino

La jornada inaugural tuvo otra alegría para el ajedrez argentino. El seleccionado femenino también ganó 4-0, en su caso frente a Namibia.

Los triunfos fueron conseguidos por María José Campos, Anapaola Borda Rodas, Anna Laura Scarsi y Ernestina Adam, quienes completaron una jornada perfecta para la delegación argentina. Candela Francisco quedó como suplente en este primer compromiso.

La competencia continuará con la segunda ronda, mientras Argentina buscará mantener el buen comienzo en un torneo que reúne a las principales selecciones del mundo y se disputa bajo el sistema suizo, con 11 rondas previstas.