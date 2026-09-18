Goerling cuestionó los tiempos de la reforma electoral

La eliminación de las PASO enfrenta por ahora dificultades para reunir los votos necesarios en el Congreso.

El oficialismo analiza alternativas ante la posibilidad de no conseguir una derogación completa de las primarias.

Goerling reclamó que Ficha Limpia tenga un tratamiento separado de la reforma electoral.

El senador propuso modificar los requisitos para el reconocimiento de los partidos políticos nacionales.

El financiamiento partidario y los controles sobre aportes privados forman parte de los cambios que planteó el legislador.

El futuro del PRO y una eventual candidatura de Mauricio Macri aparecen ligados a la estrategia electoral hacia 2027.

El debate por la reforma electoral promovida por el Gobierno nacional volvió a generar diferencias dentro del Congreso. El senador del PRO por Misiones, Martín Goerling, cuestionó el ritmo con el que el oficialismo pretende avanzar y advirtió que, por el momento, no existen los consensos necesarios para eliminar las PASO.

El legislador planteó que una modificación de las reglas electorales requiere un tratamiento más amplio y una discusión que permita alcanzar acuerdos entre los distintos bloques. En ese sentido, sostuvo que una reforma de esta magnitud no debería resolverse con apuro y reclamó que el Congreso disponga del tiempo necesario para analizar sus alcances.

Uno de los principales puntos de conflicto es la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Goerling afirmó que actualmente La Libertad Avanza no cuenta con los votos suficientes para aprobar su eliminación, que constituye uno de los objetivos centrales del proyecto oficial.

La discusión tomó mayor relevancia luego del tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo no consiguió avanzar con la iniciativa en los términos que pretendía. Ante este escenario, el senador consideró posible que el Gobierno evalúe alternativas, entre ellas una eventual suspensión de las primarias si logra reunir el respaldo parlamentario requerido.

Otro de los temas planteados por Goerling fue el proyecto de Ficha Limpia. El senador consideró que esa iniciativa debería tener un tratamiento independiente de la reforma electoral y sostuvo que responde a una demanda social que merece una discusión específica. También rechazó que pueda convertirse en una herramienta para intercambiar apoyos dentro de las negociaciones legislativas.

En relación con el funcionamiento del sistema político, Goerling propuso modificar las condiciones para que una agrupación pueda ser reconocida como partido político de alcance nacional. Entre sus planteos figura elevar de cinco a diez la cantidad de distritos necesarios para obtener ese reconocimiento, además de revisar el piso electoral requerido entre las primarias y las elecciones generales.

El financiamiento partidario también aparece entre los aspectos que el senador considera necesario revisar. Su preocupación está vinculada especialmente con una eventual flexibilización de los controles sobre los aportes privados. En ese punto, advirtió sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización para impedir que recursos provenientes de actividades ilícitas puedan ingresar al circuito de financiamiento político.

La Boleta Única fue otro de los aspectos mencionados durante el análisis. Goerling destacó que el nuevo mecanismo modifica la estructura de los gastos electorales, particularmente por la reducción de los costos asociados a la impresión y distribución masiva de boletas que caracterizaban al sistema anterior.

Más allá de la reforma electoral, el senador también se refirió al futuro del PRO y a la necesidad de que el partido mantenga una identidad política diferenciada frente al nuevo escenario de alianzas. En ese marco, valoró la eventual participación del economista Hernán Lacunza y sostuvo que el espacio debe conservar una voz propia a la hora de definir acuerdos electorales.

La discusión quedó además vinculada al papel que podría desempeñar Mauricio Macri en las elecciones de 2027. Goerling consideró que una eventual candidatura del titular del PRO tendría un impacto significativo en la estrategia del partido y en la definición de su armado electoral.

El debate, de este modo, combina dos planos diferentes: por un lado, las negociaciones parlamentarias para modificar las reglas electorales antes de los próximos comicios y, por otro, la discusión interna de los partidos sobre las alianzas y candidaturas que podrían conformarse de cara a 2027.