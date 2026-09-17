Rafaela se prepara para una nueva jornada del Fan Fest de los Juegos Suramericanos

En el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, este jueves 17 se desarrollará una nueva jornada del Fan Fest en Rafaela, una propuesta que acompaña la competencia deportiva con música, entretenimiento y espacios de encuentro para toda la comunidad.



Las actividades comenzarán a las 14:00 con la presentación de DJ Iván García en el Microestadio. A las 16:00, el mismo espacio recibirá a los Ensamble de "La 22", de la Escuela de Música "22 de Noviembre", mientras que en el Velódromo se presentará DJ Gian Chiarelli.



La programación continuará a las 17:00 con El Acople en el Microestadio y Foket & Luketón en el Velódromo. A las 18:00, el Microestadio será escenario de la presentación de Los Pericos, mientras que en el Velódromo habrá una nueva propuesta de DJ.



A las 19:00, Capi se presentará en el Microestadio, para luego dar paso, a las 20:00, al cierre de la jornada con Los Tipitos, también en el Microestadio.



De esta manera, Rafaela continúa viviendo el clima de los Juegos Suramericanos con una agenda que combina deporte, música y participación comunitaria. Todas las actividades del Fan Fest son gratuitas y forman parte de la propuesta que acompaña el desarrollo de los Juegos en la ciudad.