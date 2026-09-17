Los Juegos Suramericanos 2026 marchan a paso firme en los escenarios rafaelinos

RAFAELAAna COHENAna COHEN

juegos_suramericanos_23

Con una convocatoria que crece día a día, Rafaela reafirma su capacidad organizativa y su identidad competitiva posicionándose con firmeza ante la mirada del deporte latinoamericano.


El programa deportivo para este jueves 17 es el siguiente:


. 10:00 | Ecoparque (Invencible BMX Park; Av. Antonio Podio, esq. Hipólito Vieytes) | BMX Racing
. 15:00 | Microestadio Invencible Rafaela (Av. Ernesto Salva 1856) | Boxeo


Una oportunidad única para acompañar a los mejores atletas de la región con entrada libre.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
R24N
PERIODISMO INDEPENDIENTE