Los Juegos Suramericanos 2026 marchan a paso firme en los escenarios rafaelinos

Con una convocatoria que crece día a día, Rafaela reafirma su capacidad organizativa y su identidad competitiva posicionándose con firmeza ante la mirada del deporte latinoamericano.
El programa deportivo para este jueves 17 es el siguiente:
. 10:00 | Ecoparque (Invencible BMX Park; Av. Antonio Podio, esq. Hipólito Vieytes) | BMX Racing
. 15:00 | Microestadio Invencible Rafaela (Av. Ernesto Salva 1856) | Boxeo
Una oportunidad única para acompañar a los mejores atletas de la región con entrada libre.
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