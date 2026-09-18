Inglaterra dio a conocer la lista: los 9 jugadores que quedaron afuera tras la derrota ante Argentina

Después de finalizar en el tercer puesto del Mundial 2026, Inglaterra vuelve a competir con una convocatoria renovada. Thomas Tuchel presentó la lista para la próxima fecha de la UEFA Nations League y realizó nueve modificaciones respecto del plantel que participó de la Copa del Mundo.

Entre las principales novedades aparecen algunos regresos esperados y varias bajas de futbolistas que habían formado parte del equipo durante el Mundial. Dean Henderson, John Stones, Dan Burn, Reece James, Djed Spence, Jordan Henderson, Ollie Watkins, Noni Madueke e Ivan Toney son los nueve jugadores que no fueron incluidos en esta oportunidad.

Los cambios que realizó Tuchel

La renovación es especialmente visible en la defensa. De los cuatro futbolistas que comenzaron como titulares en la semifinal frente a Argentina, Marc Guehi es el único que volvió a ser convocado.

En cambio, el entrenador mantuvo en la lista a todos los jugadores que habían actuado en la zona ofensiva durante aquel partido, por lo que Jude Bellingham, Declan Rice, Bukayo Saka, Harry Kane y compañía continúan siendo parte del proyecto.

La convocatoria también presenta dos regresos de peso. Trent Alexander-Arnold y Cole Palmer vuelven a la Selección inglesa después de haber quedado fuera de la lista definitiva para el Mundial 2026.

De esta manera, Tuchel comienza a darle forma a un nuevo plantel después de la experiencia mundialista y con la mira puesta en los próximos compromisos oficiales.

Inglaterra debuta ante España en la Nations League

El primer desafío de esta nueva etapa será de máxima exigencia. Inglaterra recibirá a España el sábado 26 de septiembre en Wembley, por la primera jornada del Grupo C de la UEFA Nations League.

Después del encuentro ante el seleccionado español, los ingleses deberán medirse con República Checa y Croacia, ambos partidos en condición de visitante.

La competencia será una de las primeras oportunidades para que Tuchel pruebe las modificaciones realizadas en su plantel y evalúe a los futbolistas que tendrán protagonismo después del Mundial.

La nueva lista de Inglaterra

Arqueros

Jordan Pickford

James Trafford

Jason Steele

Defensores

Trent Alexander-Arnold

Trevoh Chalobah

Marc Guehi

Jarrad Branthwaite

Ezri Konsa

Lewis Hall

Tino Livramento

Nico O’Reilly

Jarell Quansah

Mediocampistas

Jude Bellingham

Declan Rice

Elliot Anderson

Kobbie Mainoo

Cole Palmer

Alex Scott

Myles Lewis-Skelly

Delanteros

Rio Ngumoha

Anthony Gordon

Marcus Rashford

Bukayo Saka

Harry Kane

Así, Tuchel inicia el nuevo ciclo de Inglaterra con nueve cambios respecto del plantel mundialista, mientras que los regresos de Alexander-Arnold y Palmer representan dos de las principales novedades de una convocatoria que tendrá su primera prueba ante España.