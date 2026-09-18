La CGT y las CTA definirán la continuidad del plan de lucha contra Milei

La CGT y las dos CTA evaluaron como positiva la primera etapa del plan de lucha iniciado el 22 de julio.

Las centrales sindicales definirán durante la próxima semana cómo continuarán las medidas de fuerza.

El quinto paro general contra el Gobierno sigue en análisis, aunque todavía no tiene fecha definida.

La estrategia inicial de protestas sectoriales tuvo hasta ahora una aplicación más moderada de la prevista.

Los sindicatos buscan sumar a organizaciones empresariales, jubilados, personas con discapacidad y estudiantes a futuras movilizaciones.

La reunión prevista con el papa León XIV en noviembre formará parte de la agenda institucional de la CGT.

La CGT y las dos centrales de la CTA acordaron definir durante la próxima semana cómo continuará el plan de lucha conjunto contra el gobierno de Javier Milei, luego de realizar un balance positivo de las acciones desarrolladas desde el 22 de julio. Las organizaciones sindicales analizan ampliar las protestas y coordinar nuevas medidas con entidades empresariales, organizaciones de jubilados, sectores vinculados a la discapacidad y agrupaciones estudiantiles.

Uno de los principales interrogantes es la convocatoria al quinto paro general contra la administración de Milei. Las tres centrales coinciden en que eventualmente deberá realizarse, pero dentro de las conducciones sindicales persiste la evaluación de que todavía no existe el suficiente clima social para garantizar una adhesión masiva a una huelga nacional.

La reunión se realizó de manera reservada en la sede de la CGT y reunió al triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto con Hugo Godoy, por la CTA Autónoma, y Hugo Yasky y Roberto Baradel, por la CTA de los Trabajadores.

Durante el encuentro, los dirigentes evaluaron como positiva la primera etapa del esquema de protestas. Entre las acciones que destacaron aparece la movilización contra el endeudamiento de las familias realizada el 20 de agosto, que permitió colocar ese reclamo en el centro de la agenda sindical. También consideraron relevante el acompañamiento a las movilizaciones de jubilados frente al Congreso, que posteriormente registraron una mayor participación.

Sin embargo, el desarrollo del plan de lucha quedó lejos del esquema más intenso que las centrales habían imaginado inicialmente. La propuesta original contemplaba una modalidad de protestas sectoriales y alternadas, con medidas de fuerza sucesivas destinadas a incrementar la presión sobre el Gobierno.

En los hechos, la participación de la CGT en distintas movilizaciones fue limitada. La central acompañó de manera acotada las protestas contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la movilización por San Cayetano y la marcha vinculada con el endeudamiento de familias y pequeñas empresas.

También hubo diferencias respecto de la convocatoria prevista para la reunión del Consejo del Salario. Mientras las dos CTA consideraban conveniente movilizarse frente a la Secretaría de Trabajo pese a que el encuentro se realizaría de manera virtual, la CGT decidió no hacerlo. Finalmente, las centrales mantuvieron la unidad y no realizaron la protesta presencial.

Una situación similar se produjo en torno al Día de la Industria. Aunque había sido analizada una movilización conjunta para el 2 de septiembre, la CGT finalmente optó por realizar un encuentro en su propia sede para discutir la situación y el futuro de la industria nacional, con participación de dirigentes sindicales del sector.

Mientras se define la próxima etapa del plan conjunto, los gremios educativos que integran la CGT continuarán con acciones de protesta sin realizar paros. El reclamo principal está vinculado con el salario mínimo docente, congelado en 500 mil pesos desde el año pasado. La estrategia contempla actividades de difusión, semaforizaciones, volanteadas y movilizaciones.

En paralelo, CTERA, integrante de la CTA de los Trabajadores, ya realizó un paro docente durante agosto en reclamo de mejoras salariales y contra el desfinanciamiento educativo.

La posibilidad de una nueva huelga general permanece así como una herramienta de presión, aunque sin fecha definida. Cristian Jerónimo sostuvo que la conflictividad podría aumentar si el Gobierno no abre un canal de diálogo frente a los reclamos vinculados con el empleo, el endeudamiento de los hogares y la situación de los jubilados. Al mismo tiempo, aclaró que el paro no constituye la alternativa prioritaria para la CGT y expresó el deseo de que no sea necesario llegar a esa instancia.

La agenda sindical también tendrá un capítulo institucional durante la visita del papa León XIV a la Argentina. La CGT tiene previsto reunirse con el pontífice el 9 de noviembre en la Universidad Católica Argentina, en un encuentro que también incluirá a representantes empresariales y de movimientos sociales. La solicitud de esa reunión fue planteada previamente durante un encuentro mantenido en el Vaticano.

De esta manera, las centrales obreras ingresan en una nueva etapa de definición. La discusión estará centrada en determinar si profundizan las movilizaciones, amplían la alianza con otros sectores sociales o avanzan finalmente hacia una nueva huelga general contra el Gobierno.