Karina Milei ante la prueba del poder real

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

El poder suele exhibirse con facilidad cuando las victorias se acumulan. El verdadero examen llega cuando una decisión considerada imprescindible depende de voluntades ajenas. Ese es el momento que atraviesa el Gobierno con la reforma electoral. Lo que está en discusión ya no es únicamente una ley. Lo que empieza a ponerse a prueba es la capacidad de Karina Milei para transformar su autoridad interna en poder político efectivo dentro de un Congreso donde las lealtades tienen precio, historia y límites propios.

Durante meses, la hermana del Presidente construyó una centralización inédita dentro del oficialismo. Concentró el armado partidario, distribuyó responsabilidades territoriales y convirtió la organización libertaria en una estructura que responde a pocas voces. Ese esquema funcionó mientras la iniciativa dependía exclusivamente de la disciplina interna. Ahora la escena cambió. El Senado obliga a negociar con gobernadores, bloques aliados y dirigentes que no responden a la lógica vertical que impera en la Casa Rosada.

Por eso la discusión adquiere un significado mucho más profundo que el contenido mismo del proyecto. Una eventual aprobación consolidaría la idea de que el oficialismo puede imponer su agenda incluso sin mayorías propias. Una derrota, en cambio, dejaría expuesta una verdad incómoda: gobernar desde el centro del poder no siempre alcanza para controlar la periferia donde se deciden los votos.

En ese escenario aparece una tensión que resulta particularmente reveladora. Patricia Bullrich, desde su rol como jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, viene repitiendo una advertencia sencilla, pero políticamente devastadora: los votos necesarios todavía no aparecen. No parece tratarse de una crítica ideológica ni de una disputa estratégica sobre el objetivo final. Su mensaje apunta a algo más elemental: antes de celebrar una victoria conviene contar las manos levantadas.

Esa insistencia incomoda porque rompe con el optimismo que el Gobierno procura transmitir. Cada vez que la advertencia reaparece, también queda al descubierto una diferencia de diagnóstico entre quienes administran las expectativas y quienes deben enfrentar la matemática parlamentaria. En política, la distancia entre ambas cosas suele convertirse en el espacio donde nacen las derrotas.

Dentro del oficialismo tampoco existe una mirada única sobre el método elegido para conseguir apoyos. Algunos consideran que la presión sobre los gobernadores puede resultar eficaz porque obliga a calcular costos futuros. Otros creen exactamente lo contrario: sostienen que las amenazas de disputar territorios provinciales terminan fortaleciendo las resistencias en lugar de debilitarlas. La discusión revela un problema clásico de los gobiernos que llegan con una impronta disruptiva: muchas veces confunden firmeza con persuasión.

Los gobernadores, por su parte, juegan un partido diferente. Ninguno puede darse el lujo de aparecer completamente subordinado a la Casa Rosada si esa imagen compromete su supervivencia local. Sus prioridades no siempre coinciden con las del Ejecutivo nacional, y cada negociación termina atravesada por la lógica de las provincias. Allí radica una de las grandes dificultades del oficialismo: convencer sin exigir obediencia absoluta.

El episodio protagonizado por Gustavo Sáenz refleja esa dinámica con claridad. Las reuniones institucionales pueden transcurrir entre gestos de cordialidad, pero las declaraciones posteriores suelen responder a necesidades políticas completamente distintas. Lo que desde Buenos Aires puede interpretarse como una actitud oportunista, desde una provincia puede representar la obligación de conservar autonomía frente a un electorado que observa con atención cada acercamiento al poder central.

Esa diferencia de perspectivas explica buena parte del ruido que rodea las negociaciones. El Gobierno pretende construir una coalición circunstancial para aprobar una reforma que considera estratégica. Los gobernadores intentan preservar margen de maniobra para el futuro. Ninguno de los dos objetivos resulta incompatible en teoría, pero ambos chocan cuando la confianza escasea.

Tampoco ayuda cierta ansiedad que empieza a percibirse en la organización oficialista. El apuro por mostrar reuniones, anunciar respaldos o exhibir una intensa agenda de contactos transmite actividad, aunque no necesariamente eficacia. En política existe una vieja enseñanza: una fotografía puede comunicar movimiento, pero nunca reemplaza al voto que finalmente aparece en el tablero electrónico.

Mientras tanto, el peronismo observa desde una posición peculiar. Su fragmentación sigue siendo evidente, pero una derrota oficialista en un proyecto prioritario podría ofrecerle algo que hoy todavía busca: un motivo para ordenar sus diferencias alrededor de un objetivo institucional compartido. Paradójicamente, el mayor riesgo para el Gobierno no consiste únicamente en perder una votación. También reside en ofrecerle a una oposición dispersa la oportunidad de reencontrarse.

La figura de Karina Milei emerge como el centro de esa ecuación. Hasta ahora su liderazgo fue incuestionable dentro del universo libertario. Nadie discute su influencia sobre las decisiones fundamentales ni su peso en la construcción partidaria. Sin embargo, la política argentina posee una particularidad que ningún estratega puede ignorar: el liderazgo interno no siempre garantiza capacidad de articulación externa.

Los próximos movimientos mostrarán si la Casa Rosada logra convertir conversaciones en acuerdos concretos. Todavía existe margen para destrabar posiciones, porque el Congreso rara vez escribe sus finales con demasiada anticipación. Pero ese margen disminuye a medida que el calendario avanza y las necesidades provinciales empiezan a pesar más que las promesas nacionales.

La reforma electoral terminó convirtiéndose en un espejo del momento político que vive el Gobierno. Allí se reflejan sus fortalezas organizativas, sus limitaciones parlamentarias y las tensiones entre la convicción y el pragmatismo. También aparece una enseñanza que atraviesa todas las administraciones: el poder nunca se mide únicamente por la autoridad que se ejerce puertas adentro, sino por la capacidad de construir consensos cuando nadie está obligado a concederlos.

Tal vez esa sea la verdadera prueba que enfrenta Karina Milei. No demostrar que puede ordenar su propio espacio, porque eso ya quedó acreditado, sino comprobar que también puede persuadir a quienes tienen intereses distintos, urgencias propias y la posibilidad concreta de decir que no. En esa diferencia, muchas veces imperceptible, suele definirse el destino de las grandes apuestas políticas.