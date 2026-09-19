La mora empresarial se profundiza y pone en tensión la cadena de pagos

El Índice SERF cayó a 38,3 puntos en agosto y ubicó al escenario corporativo en la zona de “Riesgo Elevado”.

57.045 empresas se encuentran en situación irregular, cerca del 12% del universo de firmas activas considerado.

La mora empresarial aumentó 18,7% entre enero y julio y acumuló una suba interanual del 56,5%.

Comercio, Industria Manufacturera y Agro registraron los mayores incrementos interanuales de los incumplimientos.

Los cheques rechazados rondan los 80.000 mensuales y trasladan presión financiera hacia distintos eslabones de la cadena de pagos.

La caída industrial y el elevado costo del financiamiento profundizan las dificultades de las empresas para sostener su capital de trabajo.

Mientras algunos sectores de la economía mantienen proyectos de inversión y acceso al financiamiento internacional, una parte del entramado empresarial enfrenta crecientes dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. La combinación de menores ventas, reducción de márgenes, debilidad del mercado interno y dificultades para sostener el capital de trabajo llevó a numerosas compañías a una situación de mayor fragilidad crediticia.

El deterioro quedó reflejado en la evolución del Sistema de Evaluación de Riesgo Financiero (Índice SERF), que en agosto descendió a 38,3 puntos, frente a los 45,2 registrados en julio. La caída de 6,9 puntos implicó el desplazamiento del escenario corporativo desde la categoría de “Señales Mixtas” hacia la zona definida como “Riesgo Elevado”.

El cuadro combina una menor utilización del crédito con una persistencia de los incumplimientos. El endeudamiento mediante financiamiento bancario se mantiene en niveles reducidos, pero la mora continúa elevada. El Índice de Riesgo Crediticio se ubicó en 17,8 puntos, reflejando las dificultades que atraviesan las empresas para afrontar sus obligaciones.

En total, 57.045 compañías se encuentran actualmente en situación irregular. La cifra representa casi el 12% de las aproximadamente 480.000 empresas activas consideradas en el análisis.

La evolución de los últimos meses también muestra un incremento de los problemas de pago. Entre enero y julio de 2026, la mora empresarial aumentó 18,7%, mientras que la comparación interanual registra una suba del 56,5%.

Los sectores de Servicios y Comercio concentran el 71,9% de la morosidad total. Sin embargo, el crecimiento de los incumplimientos fue particularmente marcado en Comercio, con un incremento interanual del 78%, seguido por la Industria Manufacturera, con 76,3%, y el Agro, con 65,6%.

El problema no queda limitado a las relaciones entre empresas y entidades financieras. La acumulación de obligaciones también repercute directamente sobre la cadena de pagos. Los cheques rechazados se mantienen en torno de los 80.000 mensuales y, durante los primeros ocho meses del año, alcanzaron un volumen equivalente al registrado durante todo 2025.

Cuando una compañía demora sus pagos, la presión financiera puede trasladarse hacia sus proveedores. De esta manera, las dificultades de una empresa terminan afectando a otras que, aun cuando mantienen una situación financiera más sólida, deben afrontar demoras en sus cobros y mayores necesidades de capital de trabajo.

El deterioro de la actividad industrial aparece como otro de los factores que explican el escenario. En julio, la producción manufacturera registró una caída interanual del 4,9%, acumulando una disminución del 2,6% durante los primeros siete meses del año. En la comparación mensual, el retroceso llegó al 5%.

La contracción alcanzó a 12 de las 16 divisiones manufactureras, con especial impacto sobre los segmentos vinculados con bienes durables y bienes de capital. La menor actividad limita la generación de ingresos y dificulta la capacidad de las empresas para sostener sus obligaciones corrientes.

A este escenario se suma el costo del financiamiento. Durante agosto, la diferencia entre la tasa efectiva anual de los préstamos personales, ubicada en 88,86%, y la correspondiente a los depósitos, de 23,40%, alcanzó 65,46 puntos porcentuales.

Con ventas debilitadas y plazos de cobro más extensos, el costo de financiar inventarios, salarios y gastos operativos puede profundizar la presión sobre la caja. Así, la combinación entre menor actividad, morosidad creciente, cheques rechazados y condiciones financieras exigentes mantiene elevada la tensión sobre una parte del sector empresarial.