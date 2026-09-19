Milei volvió a cuestionar a la prensa en medio de la polémica por Olivos

Javier Milei volvió a cuestionar públicamente a periodistas mediante un mensaje difundido en redes sociales.

La publicación presidencial coincidió con la polémica por los cambios implementados en la Quinta de Olivos.

El Gobierno dispuso la salida de 12 trabajadores civiles históricos y la reubicación de otros agentes.

Una de las versiones vincula los desplazamientos con filtraciones sobre una licitación para adquirir carne destinada a sedes oficiales.

Agustín Romo también cuestionó a periodistas por la difusión de información relacionada con la vida privada.

La reorganización de Olivos fue justificada oficialmente por razones de seguridad y mayores controles ante la visita del papa León XIV.

El presidente Javier Milei volvió a protagonizar un cruce con periodistas a través de las redes sociales, luego de que se conocieran nuevos detalles sobre los cambios implementados en la Quinta de Olivos y las versiones relacionadas con filtraciones de información desde la residencia presidencial.

El mandatario publicó un mensaje con fuertes insultos contra periodistas y volvió a cuestionar el trabajo de la prensa. La publicación se produjo en un contexto de creciente discusión por la reorganización del personal que desempeñaba tareas en Olivos y por las distintas versiones que comenzaron a circular en torno a los motivos de esa decisión.

El Gobierno oficializó la salida de 12 trabajadores civiles históricos de la residencia presidencial, mientras que otros agentes fueron trasladados a diferentes destinos. La medida generó repercusiones entre organizaciones gremiales y sectores de la oposición, al tiempo que abrió interrogantes sobre las razones que llevaron al Ejecutivo a modificar la estructura de funcionamiento de la quinta.

Una de las hipótesis que tomó fuerza estuvo relacionada con la filtración de información sobre una licitación destinada a abastecer de carne a distintas sedes oficiales. Los datos difundidos incluían detalles sobre una compra cercana a las 29 toneladas de productos por un monto aproximado de 500 millones de pesos.

La circulación de esa información habría generado malestar en el entorno presidencial y quedó vinculada, dentro de las versiones que comenzaron a conocerse, con el desplazamiento del personal civil que prestaba funciones en Olivos.

En ese contexto, Milei volvió a dirigir sus críticas contra periodistas mediante una publicación en la red social X. El mensaje utilizó términos particularmente duros para cuestionar a quienes, según su interpretación, difunden información que considera falsa o perjudicial.

El episodio sumó además la intervención del diputado provincial y vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo. El dirigente cuestionó específicamente a los periodistas que difunden información relacionada con la vida privada de otras personas.

Romo sostuvo que ese tipo de prácticas constituye, a su entender, una de las expresiones más bajas en materia de comportamiento público. También rechazó el argumento según el cual la publicación de información privada queda justificada por el ejercicio de la actividad periodística.

El legislador planteó además que quienes difunden ese tipo de contenidos no deberían considerar que su condición profesional los coloca al margen de eventuales consecuencias derivadas de sus publicaciones.

Los cruces se produjeron mientras continúa la discusión sobre el proceso de reorganización de la Quinta de Olivos. La explicación oficial presentada para justificar los cambios señala como objetivo elevar los estándares de seguridad y reforzar los controles en la residencia presidencial, especialmente ante la visita prevista del papa León XIV.

Paralelamente, permanece abierta la hipótesis que vincula las modificaciones con las filtraciones de información sobre la contratación de carne. Esa versión sostiene que el desplazamiento del personal civil habría respondido al malestar generado por la difusión de los detalles de la licitación.

De esta manera, una decisión administrativa relacionada con el funcionamiento de la residencia presidencial derivó en una discusión más amplia sobre la circulación de información y el vínculo entre el Gobierno y la prensa.

Los mensajes publicados por Milei y Romo volvieron a colocar ese vínculo en el centro de la escena política. Mientras el Ejecutivo avanza con la reorganización de Olivos, las filtraciones, el manejo de información vinculada con la residencia presidencial y los límites de la actividad periodística continúan formando parte de la controversia.