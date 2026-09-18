Agenda bien cargada: Rafaela se prepara para un viernes a puro nivel suramericano

La antesala del fin de semana se enciende con una atractiva variedad de propuestas en simultáneo, atrayendo a fanáticos de diversas disciplinas a los puntos de encuentro clave de la ciudad.
El programa deportivo para este viernes 18 es el siguiente:
. 9:00 | Variante Ruta 34 | Ciclismo Ruta
. 11:40 | Ecoparque (Invencible BMX Park; Av. Antonio Podio, esq. Hipólito Vieytes) | Skateboarding
. 15:00 | Microestadio Invencible Rafaela (Av. Ernesto Salva 1856) | Boxeo
La infraestructura urbana y la pasión por el deporte se conjugan en una jornada clave.
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