Agenda bien cargada: Rafaela se prepara para un viernes a puro nivel suramericano

RAFAELAAna COHENAna COHEN

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La antesala del fin de semana se enciende con una atractiva variedad de propuestas en simultáneo, atrayendo a fanáticos de diversas disciplinas a los puntos de encuentro clave de la ciudad.


El programa deportivo para este viernes 18 es el siguiente:


. 9:00 | Variante Ruta 34 | Ciclismo Ruta
. 11:40 | Ecoparque (Invencible BMX Park; Av. Antonio Podio, esq. Hipólito Vieytes) | Skateboarding
. 15:00 | Microestadio Invencible Rafaela (Av. Ernesto Salva 1856) | Boxeo


La infraestructura urbana y la pasión por el deporte se conjugan en una jornada clave.

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