Agenda bien cargada: Rafaela se prepara para un viernes a puro nivel suramericano

La antesala del fin de semana se enciende con una atractiva variedad de propuestas en simultáneo, atrayendo a fanáticos de diversas disciplinas a los puntos de encuentro clave de la ciudad.





El programa deportivo para este viernes 18 es el siguiente:





. 9:00 | Variante Ruta 34 | Ciclismo Ruta

. 11:40 | Ecoparque (Invencible BMX Park; Av. Antonio Podio, esq. Hipólito Vieytes) | Skateboarding

. 15:00 | Microestadio Invencible Rafaela (Av. Ernesto Salva 1856) | Boxeo





La infraestructura urbana y la pasión por el deporte se conjugan en una jornada clave.