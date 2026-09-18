Rafaela se prepara para una nueva jornada del Fan Fest de los Juegos Suramericanos

En el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, este viernes 18 se desarrollará una nueva jornada del Fan Fest en Rafaela, una propuesta que acompaña la competencia deportiva con música, entretenimiento y espacios de encuentro para toda la comunidad.



Las actividades comenzarán a las 14:00 con la presentación de DJ Fran Valciukas en el Microestadio. A las 16:00, DJ Gian Chiarelli se presentará en el Velódromo.



La programación continuará a las 17:00 con La Bolada en el Microestadio y FUBU en el Velódromo. A las 18:00, DJ Nacho Hergenreder llegará al escenario del Microestadio, mientras que G-LA se presentará en el Velódromo.



A las 19:00, el Velódromo recibirá una nueva propuesta de DJ. Finalmente, a las 20:00, el Microestadio será escenario del cierre de la jornada con la presentación de 5 Monos.



De esta manera, Rafaela continúa viviendo el clima de los Juegos Suramericanos con una agenda que combina deporte, música y participación comunitaria. Todas las actividades del Fan Fest son gratuitas y forman parte de la propuesta que acompaña el desarrollo de los Juegos en la ciudad.