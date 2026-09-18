Lionel Scaloni ante una Fecha FIFA de quiebre

La Selección Argentina atraviesa el cierre de una etapa histórica. Después de la final del Mundial 2026 y del anuncio del retiro internacional de Lionel Messi, el equipo de Lionel Scaloni comienza a mirar hacia un nuevo ciclo, aunque todavía existe una incógnita central por resolver: qué pasará con el entrenador después de diciembre.

Scaloni tiene contrato con la Asociación del Fútbol Argentino hasta fines de 2026 y su continuidad todavía no está definida. Desde la AFA existe interés en extender el vínculo, mientras que el técnico dejó abierta la posibilidad de dar un paso al costado una vez finalizado el año.

En paralelo, la Selección tendrá una serie de amistosos en el país que servirán como escenario para despedir a Messi y comenzar a observar cómo será la transición hacia una nueva etapa.

Messi tendrá su despedida ante el público argentino

La AFA confirmó que Lionel Messi volverá a vestir la camiseta de la Selección para el amistoso del 6 de octubre, frente a Benín, en el estadio Monumental. También estarán convocados Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso para ese encuentro.

El partido será el último de una serie de tres compromisos que Argentina disputará en el país: primero enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, luego a Burkina Faso el 3 de octubre en River y finalmente a Benín el 6 de octubre, también en el Monumental.

La presencia de Messi modificará inevitablemente el foco de esta convocatoria. Más allá de los resultados y de las pruebas que pueda realizar Scaloni, el gran protagonista será el capitán argentino, quien tendrá la oportunidad de despedirse del público en un estadio especialmente significativo para su carrera con la Albiceleste.

El rosarino anunció su retiro de la Selección después de una carrera en la que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de disputar el Mundial 2026.

Una generación que empieza a dejar lugar a otra

La salida de Messi no será el único cambio que deberá afrontar la Selección. Durante los últimos años también se produjeron las despedidas de Ángel Di María y Nicolás Otamendi, mientras que otros integrantes históricos del plantel deberán definir su futuro con la camiseta argentina.

Al mismo tiempo, Scaloni construyó durante su ciclo una base de futbolistas que ya está preparada para asumir mayor protagonismo. Emiliano Martínez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lautaro Martínez aparecen entre los nombres que podrían sostener la estructura del equipo durante los próximos años.

A ellos se suma una camada más joven que ya tuvo participación en la Selección mayor. Nico Paz, Thiago Almada, Valentín Barco, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni y Máximo Perrone forman parte de una generación que deberá consolidarse progresivamente.

La renovación, por lo tanto, no parte desde cero. El desafío será reemplazar el peso futbolístico y simbólico de los referentes sin perder la identidad construida durante el ciclo Scaloni.

La continuidad de Scaloni, el gran interrogante

La principal incógnita está fuera del campo de juego. Scaloni todavía no confirmó si continuará como entrenador de la Selección Argentina después de 2026.

El DT conduce al equipo desde 2018 y durante su gestión consiguió cuatro títulos: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024. Además, Argentina alcanzó una segunda final mundialista consecutiva en 2026. La propia AFA definió al período 2021-2026 como un ciclo histórico.

En las últimas semanas, la continuidad del entrenador se convirtió en uno de los principales temas de la agenda de la Selección. Mientras la AFA trabaja para intentar extender el proyecto, Scaloni mantiene su postura de analizar su futuro al finalizar el año.

Por eso, los próximos amistosos tendrán una doble función. Por un lado, serán el escenario de la despedida de Messi ante el público argentino. Por otro, permitirán empezar a observar cómo se prepara la Selección para una etapa en la que deberá competir sin su capitán histórico.

Después de una era marcada por títulos, finales y una generación que devolvió a Argentina a lo más alto del fútbol mundial, el futuro de Scaloni aparece como la última gran decisión pendiente para definir cómo comienza el próximo capítulo de la Albiceleste.