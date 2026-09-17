Polémica en el Real Madrid: Mbappé, Vinícius y Konaté ocultaron el mensaje de apoyo a Ceuta

El partido entre Elche y Real Madrid quedó marcado por una situación que ocurrió antes del comienzo del encuentro. Los futbolistas de ambos equipos salieron al césped del Martínez Valero con camisetas blancas que llevaban el mensaje “Todos somos caballas”, una iniciativa de solidaridad con los habitantes de Ceuta.

Sin embargo, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté no mostraron el lema de la misma manera que sus compañeros. Los tres llevaron la prenda parcialmente doblada, de modo que el mensaje no podía leerse completo. Mbappé y Vinícius, además, se quitaron la camiseta poco después de salir al campo, mientras que Konaté la sostuvo sin desplegarla por completo.

La situación generó repercusiones en España y abrió un debate sobre la participación de los futbolistas en este tipo de iniciativas.

Qué dijo el Real Madrid sobre la decisión de sus jugadores

La campaña había sido impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y contó con el respaldo del Real Madrid y del Elche. El club madrileño manifestó su apoyo a la iniciativa, pero sostuvo que la decisión de participar de manera individual correspondía a cada futbolista.

Desde el entorno del club, la actitud de los tres jugadores fue interpretada como una decisión personal, diferenciada de la postura institucional del Real Madrid.

Posteriormente, Mbappé explicó que su gesto no pretendía ser una falta de solidaridad con Ceuta. Según sus declaraciones, buscaba expresar también su preocupación por los migrantes que atraviesan situaciones difíciles y por quienes perdieron la vida, sin establecer una prioridad entre distintos sufrimientos.

La reacción de Javier Tebas

La situación también provocó una respuesta del presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien cuestionó públicamente la actitud de los futbolistas.

Tebas sostuvo que la iniciativa era de carácter institucional y no una acción política, mientras que el Real Madrid defendió la posibilidad de que sus jugadores tomaran una decisión individual respecto de la manera de participar.

La controversia no quedó limitada al partido entre Elche y Real Madrid. Otros clubes también participaron de la campaña, mientras que el Barcelona decidió no sumarse a la iniciativa en su encuentro frente a Levante.

Qué significa “Todos somos caballas”

El lema utilizado en las camisetas es “Todos somos caballas”. “Caballa” es el gentilicio popular utilizado para referirse a los habitantes de Ceuta, ciudad autónoma española ubicada en el norte de África.

La campaña surgió en el contexto de la situación migratoria que atravesó la ciudad durante el año. El mensaje fue presentado por sus impulsores como una muestra de solidaridad, cercanía y cohesión con la población ceutí.

La iniciativa adquirió una mayor repercusión pública después de que Mbappé, Vinícius y Konaté decidieran no mostrar completamente el mensaje, lo que convirtió una acción previa a un partido de fútbol en uno de los principales temas de discusión alrededor del encuentro.