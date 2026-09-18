El Concejo salió del recinto y dejó varios cruces sobre la mesa

El Concejo Municipal de Rafaela realizó una nueva sesión fuera de su sede habitual. Esta vez, los ediles trasladaron la actividad al Club de los Abuelos, en calle Chacabuco, en el marco del Mes del Jubilado.

La jornada tuvo como escenario a la institución que recibió a los concejales y a integrantes de su comisión directiva, pero el carácter institucional de la visita no impidió que aparecieran varios de los temas que generan discusión en la ciudad: el futuro del Estadio Multipropósito “Invencible Rafaela”, los errores en las boletas de pavimentación, la conectividad de las vecinales, la salud sexual de los estudiantes y distintos reclamos barriales.

En total fueron aprobados siete proyectos, uno de ellos sobre tablas.

Antes del inicio de la sesión, la presidenta del Concejo, Mabel Fossatti, agradeció la recepción del Club de los Abuelos y destacó el carácter social de la institución como espacio de encuentro y contención.

Metales y controles municipales

Uno de los primeros temas abordados fue un pedido de información presentado por Juntos Avancemos para conocer cómo se está aplicando la normativa relacionada con la comercialización de metales no ferrosos.

El planteo apunta a determinar si el Municipio realiza controles periódicos sobre chatarrerías, depósitos y comercios dedicados a la compra, venta o acopio de estos materiales, además de conocer si existen denuncias de vecinos por establecimientos clandestinos y cuáles fueron los resultados de los operativos.

El concejal Germán Postovit sostuvo que, aunque se realizaron tareas de control, no hay que bajar la guardia, especialmente frente a hechos delictivos vinculados con este tipo de actividad.

Desde el oficialismo, Juan Scavino informó que se concretaron numerosas inspecciones y precisó que, hasta el momento, Criscon S.A. es la única empresa que cuenta con la correspondiente habilitación provincial.

El futuro del “Invencible Rafaela”

Uno de los debates más intensos giró alrededor del Estadio Multipropósito “Invencible Rafaela” y qué sucederá con su administración una vez concluidos los Juegos Suramericanos.

El bloque de La Libertad Avanza pidió precisiones sobre el mecanismo mediante el cual el Municipio comenzará a administrar y explotar el estadio, especialmente luego de que se difundiera la realización de un recital de La K'onga previsto para el 31 de octubre.

La concejal Milagros Zafra consideró positivo que el estadio pueda albergar espectáculos privados y señaló que esa actividad podría contribuir a afrontar los costos de mantenimiento.

Pero también puso sobre la mesa una cuestión central: quién podrá utilizar el estadio, bajo qué condiciones y con qué criterios se otorgarán las autorizaciones.

“Todo Rafaela puede querer usarlo”, planteó Zafra, reclamando transparencia en el manejo del espacio.

Scavino explicó que todavía no existe una fecha definitiva para el traspaso y señaló que desde diciembre el Municipio asumiría la explotación del estadio.

Desde el bloque justicialista, Juan Senn reclamó mayor precisión y recordó que, independientemente de quién haya ejecutado la obra, los eventos que convoquen a miles de personas requieren las correspondientes habilitaciones municipales.

Vecinales sin la conectividad prometida

Otro de los reclamos estuvo relacionado con la ordenanza “Vecinales Más Conectadas”, aprobada en 2022 y destinada a brindar computadoras, conexión gratuita a Internet y asistencia para trámites digitales en las comisiones vecinales.

El justicialismo cuestionó que la iniciativa todavía no se haya implementado plenamente y sostuvo que la situación perjudica especialmente a los adultos mayores y a los sectores con mayores dificultades para acceder a herramientas digitales.

Valeria Soltermam remarcó que no se trata solamente de instalar computadoras o brindar Internet, sino también de recuperar la figura de acompañamiento que anteriormente existía a través de los Centros Tecnológicos Barriales.

Scavino respondió que el Municipio está avanzando para garantizar Internet en las vecinales y que la incorporación de computadoras será una etapa posterior.

La discusión terminó con una de esas frases que seguramente quedarán en el anecdotario del Concejo. El oficialismo hizo referencia a computadoras que habían llegado durante una gestión anterior, mientras que Postovit ironizó que, si las había traído Colón, por lo menos habían dejado funcionando el servicio.

Educación sexual para estudiantes

El Concejo también aprobó una propuesta de Carla Boidi y Lisandro Mársico para incorporar al Presupuesto 2027 el programa “Hablemos de Salud Sexual”.

La iniciativa contempla una charla anual destinada a estudiantes del último año de escuelas secundarias públicas y privadas de Rafaela, con el objetivo de brindar información científica y promover la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Boidi sostuvo que la intención es que los adolescentes tengan un espacio donde puedan informarse, preguntar y recibir respuestas antes de que aparezcan situaciones que podrían prevenirse.

Zafra acompañó la propuesta y destacó la importancia de recuperar el acceso a información científica sobre salud sexual y enfermedades de transmisión sexual.

Un tapial que también llegó al Concejo

Entre los temas de carácter barrial apareció el pedido para reparar el tapial que separa la plaza Luis Fasoli del Salón Misional Virgen del Rosario.

Según explicó Juan Senn, la comisión vecinal pretende generar una instancia de diálogo con el Municipio para concretar la reparación. La institución religiosa ya dispondría de los materiales necesarios y el pedido apunta a conseguir la mano de obra y el acompañamiento municipal.

Pavimento, boletas y otro cruce político

Pero si hubo un tema que volvió a encender la discusión política fue el de las boletas correspondientes a obras de pavimentación que llegaron con montos inconsistentes o incluso duplicados.

El justicialismo reclamó información detallada al Ejecutivo y pidió conocer cuántos contribuyentes fueron afectados.

Paz Caruso cuestionó el ritmo de ejecución del plan de pavimentación y apuntó directamente contra la gestión de Leonardo Viotti.

La concejal sostuvo que, después de casi tres años de administración, la cantidad de cuadras ejecutadas resulta insuficiente y afirmó que los problemas también alcanzaron a las obras de repavimentación.

Desde el oficialismo, Scavino defendió el programa municipal y lo calificó como “muy ambicioso”. También reconoció que hubo errores administrativos y explicó que en barrio Jardín se había producido una carga simultánea de 209 catastros correspondientes a pavimentación y repavimentación.

Según indicó, esa situación ya fue corregida.

Caruso insistió con que los vecinos continúan manifestando preocupación, mientras que Scavino defendió la capacidad del Municipio para corregir los inconvenientes.

La discusión volvió a subir de tono cuando Senn atribuyó los problemas a lo que definió como “falta de gestión y liderazgo” del intendente Viotti.

Reconocimiento a una institución que cumple 40 años

La última iniciativa aprobada fue el reconocimiento como Interés Municipal del 40° aniversario de la Escuela Especial N° 2079 para Discapacitados Auditivos.

La institución comenzó sus actividades en 1986 con apenas 13 alumnos y posteriormente se trasladó a su actual sede de calle Ayacucho.

Actualmente trabaja con distintos niveles educativos y desarrolla también tareas de inclusión en localidades de la región.

Carla Boidi destacó los 40 años de trayectoria de la escuela y el trabajo desarrollado por docentes y profesionales.

Con las palabras finales de Boidi y Fossatti terminó la sesión. Los concejales compartieron luego un momento con los integrantes del Club de los Abuelos, anfitriones de una jornada legislativa que, más allá del cambio de escenario, volvió a poner sobre la mesa varios de los problemas concretos que atraviesan a Rafaela.