Milei y Kicillof coincidirán en Nueva York con agendas diferenciadas

Javier Milei y Axel Kicillof coincidirán durante martes y miércoles en Nueva York.

Milei participará de la Asamblea General de la ONU y pronunciará su discurso el miércoles.

El Presidente buscará concretar una reunión con Donald Trump para abordar el reclamo argentino por las Islas Malvinas.

Kicillof mantendrá reuniones con inversores y empresas vinculadas con la provincia de Buenos Aires.

El gobernador participará de actividades junto al alcalde de Nueva York y expondrá en la Universidad de Columbia.

La coincidencia de agendas se produce en medio de la discusión política sobre el rumbo del país y el escenario presidencial de 2027.

El presidente Javier Milei y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, coincidirán la próxima semana en Nueva York, aunque desarrollarán actividades separadas y con objetivos políticos e institucionales diferentes. Ambos permanecerán en la ciudad estadounidense durante el martes y el miércoles, en una coincidencia que se produce mientras comienza a tomar forma el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Milei viajará para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas y tendrá como actividad central su discurso ante el organismo, previsto para el miércoles. Antes, el martes, buscará concretar una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque ese encuentro todavía no está confirmado.

El objetivo de una eventual bilateral con Trump está vinculado con el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. El Gobierno busca obtener respaldo estadounidense para esa posición, en un contexto en el que Trump habría dejado abierta la posibilidad de revisar su postura sobre el conflicto luego de las diferencias surgidas con Gran Bretaña por el control del Estrecho de Ormuz durante la guerra con Irán.

La agenda presidencial incluirá además una exposición ante un think tank impulsado por la Fundación Federalismo y Libertad y el International Republican Institute. La actividad tendrá como ejes los valores democráticos, la economía y la libertad, y contará con el Citi Bank como anfitrión.

El viaje de Milei se producirá pocos días después del envío al Congreso del proyecto denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa contempla un incremento de las sanciones frente a la explotación de recursos naturales sin autorización argentina y establece penas que pueden llegar hasta los 20 años de prisión.

Kicillof, en tanto, tendrá una agenda internacional que no estará vinculada directamente con las actividades oficiales de Naciones Unidas. Al no contar con una invitación para participar de la Asamblea General, el gobernador bonaerense concentrará sus actividades en reuniones económicas, políticas y académicas.

Su agenda comenzará el martes con encuentros con fondos de inversión que poseen bonos de la provincia de Buenos Aires y con empresas que cuentan con inversiones o proyectos en territorio bonaerense. El mandatario viajará en una línea comercial y los gastos serán afrontados por la administración provincial. Desde la provincia se definió el desplazamiento como un viaje oficial, aunque no se informaron los detalles de las partidas asignadas.

El miércoles, Kicillof mantendrá una reunión con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, con quien participará además de un coloquio denominado “Construyendo una economía para la mayoría”. La actividad contempla la participación de otros dirigentes internacionales, entre ellos el presidente de España, Pedro Sánchez.

Ese mismo día, el gobernador bonaerense expondrá en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia. Allí abordará las transformaciones económicas y políticas que atraviesan a la Argentina y a la región en un contexto internacional caracterizado por cambios en el orden global.

Entre los temas previstos aparecen las perspectivas de desarrollo del país, el impacto de las tensiones geopolíticas, la fragmentación económica y las respuestas de los gobiernos y fuerzas políticas latinoamericanas frente al nuevo escenario.

La coincidencia temporal de ambas agendas adquiere una dimensión política adicional por la posibilidad de que Milei y Kicillof ocupen espacios centrales en la discusión presidencial de 2027. Mientras el Presidente buscará proyectar su posición desde Naciones Unidas y otros ámbitos internacionales, el gobernador bonaerense desarrollará una agenda alternativa con eje económico, regional y académico.

Durante la ausencia de Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario quedará a cargo del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.