IDEA reclama continuidad de las reformas y estabilidad a largo plazo

El Coloquio de IDEA buscará discutir las condiciones para sostener durante dos décadas un proceso de crecimiento.

Los empresarios plantearán que la estabilidad macroeconómica debe complementarse con reglas institucionales duraderas.

La continuidad de contratos, inversiones, propiedad privada y previsibilidad regulatoria ocupará un lugar central en la agenda.

Energía, minería, infraestructura, alimentos y servicios basados en el conocimiento serán analizados como sectores con potencial de inversión.

La educación y el empleo serán presentados como factores determinantes para sostener la productividad y el crecimiento.

La superposición con la Argentina Week en París podría reducir la presencia de funcionarios nacionales en el encuentro de Mar del Plata.

Los principales empresarios del país llevarán al próximo Coloquio de IDEA un planteo que combina respaldo al rumbo económico iniciado durante la gestión de Javier Milei con un reclamo de continuidad que exceda al actual período presidencial. El encuentro, previsto entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en Mar del Plata, pondrá el foco en las condiciones necesarias para sostener durante las próximas dos décadas un proceso de inversión, crecimiento y generación de empleo.

La estabilidad macroeconómica será presentada como un punto de partida, pero no como una condición suficiente. La dirigencia empresaria buscará instalar la necesidad de que determinadas reglas económicas e institucionales puedan mantenerse más allá de los cambios de gobierno, con especial énfasis en el cumplimiento de los contratos, la propiedad privada, la previsibilidad regulatoria y la independencia de la Justicia.

El lema elegido para la edición número 62 del encuentro será “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, una formulación que apunta a desplazar la discusión desde los problemas coyunturales hacia las condiciones que permitirían consolidar un ciclo prolongado de desarrollo.

Dentro de esa agenda también aparecen la sostenibilidad de la deuda pública y la continuidad del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), especialmente relevante para proyectos vinculados con minería, energía e infraestructura. A esto se suma el reclamo por una nueva ley de coparticipación federal que permita ordenar las responsabilidades fiscales y tributarias entre la Nación y las provincias.

Durante el Coloquio se presentará además un documento con diez prioridades vinculadas con la inserción internacional, la estabilidad macroeconómica e institucional, la competitividad, la educación y el empleo. La entidad aclaró que el objetivo no será formular un programa de gobierno, sino identificar obstáculos estructurales y áreas en las que considera necesario avanzar.

Entre las propuestas económicas figuran la institucionalización de reglas fiscales y monetarias, la atención de los desequilibrios previsionales, la reducción de distorsiones tributarias, la consolidación de una moneda estable, la independencia del Banco Central y la sostenibilidad externa.

En el plano institucional, la agenda incluirá reglas previsibles, respeto por la división de poderes, protección de la propiedad privada y una Justicia más eficaz, digital y transparente. El planteo estará acompañado por una discusión sobre las condiciones que evalúan los grandes administradores internacionales de capital antes de decidir sus inversiones.

La Argentina también será analizada a partir de sus oportunidades sectoriales. Energía, minería, alimentos y servicios basados en el conocimiento aparecen entre las áreas con potencial para atraer inversiones, aunque el sector empresario considera necesario avanzar simultáneamente en infraestructura, financiamiento, integración internacional y reglas estables.

La competitividad ocupará otro de los ejes centrales. El diagnóstico incluye obstáculos tributarios, logísticos, regulatorios y de infraestructura que incrementan los costos de producción. Al mismo tiempo, el sector privado asumirá parte de la responsabilidad mediante la incorporación de tecnología, mejoras de productividad y una mayor orientación hacia los mercados internacionales.

La educación será presentada como otra de las restricciones para sostener un crecimiento prolongado. El encuentro pondrá en discusión la calidad de los aprendizajes, la formación docente, el federalismo educativo y la necesidad de adecuar las capacidades de los trabajadores a las demandas de la economía.

El empleo será el tercer gran eje. La expansión de la informalidad, el multiempleo, las plataformas digitales y la automatización formarán parte del debate, junto con la necesidad de generar nuevas modalidades laborales dentro del sistema formal.

El Coloquio también abordará los cambios geopolíticos, la inteligencia artificial, la evolución de los mercados financieros, la transición demográfica y la creciente demanda mundial de energía y recursos estratégicos.

La agenda política estará condicionada por la realización simultánea de la Argentina Week en París, lo que podría limitar la presencia de funcionarios nacionales en Mar del Plata. El canciller Pablo Quirno, la senadora Patricia Bullrich y otros dirigentes figuran entre los participantes previstos, mientras permanecen abiertas algunas invitaciones a representantes de la Cámara de Diputados.