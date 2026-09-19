Las reservas del BCRA cayeron a su menor nivel de septiembre

Las reservas brutas del Banco Central descendieron USD 184 millones y quedaron en USD 49.816 millones.

Las compras netas de divisas en el Mercado Libre de Cambios alcanzaron apenas USD 9 millones durante la jornada.

El acumulado de compras del Banco Central llegó a USD 14.262 millones en lo que va de 2026.

El Presupuesto 2027 proyecta un dólar de $1.600 para diciembre de 2026 y de $1.847,60 para diciembre de 2027.

El Gobierno prevé además una inflación del 18% para 2027 y un crecimiento económico del 4% durante ese año.

Las reservas brutas del Banco Central registraron una nueva baja y cerraron en USD 49.816 millones, luego de retroceder USD 184 millones. Se trata del nivel más bajo del mes y del menor registro desde el 31 de agosto, en un contexto marcado por una menor acumulación de divisas en el mercado oficial de cambios.

La autoridad monetaria mantuvo durante septiembre un ritmo reducido de compras, en línea con un menor ingreso estacional de dólares. Durante la jornada, la adquisición neta de divisas en el Mercado Libre de Cambios fue de apenas USD 9 millones.

Con este resultado, las compras acumuladas durante septiembre alcanzaron los USD 213 millones, mientras que el saldo acumulado desde comienzos de 2026 llegó a USD 14.262 millones.

El ritmo de acumulación muestra una desaceleración respecto de los meses anteriores. El promedio diario de compras durante septiembre se ubica alrededor de los USD 10 millones, una cifra inferior a los USD 38 millones registrados durante agosto. La diferencia es todavía mayor frente a julio, cuando el promedio diario había alcanzado los USD 103 millones.

En junio, la autoridad monetaria había acumulado un promedio diario de USD 68 millones, mientras que en mayo había llegado a USD 137 millones. La evolución refleja un menor flujo de divisas hacia el mercado oficial durante el período actual.

La caída de las reservas también debe analizarse teniendo en cuenta el comportamiento habitual de los últimos días de cada mes. Durante esos períodos suelen producirse movimientos bancarios que generan variaciones significativas en el stock bruto de la autoridad monetaria, por lo que una reducción puntual no necesariamente representa un cambio equivalente en la posición estructural de las reservas.

El comportamiento del mercado se produjo después de una jornada en la que la cotización oficial había registrado su mayor incremento del mes. A pesar de esa variación, la estabilidad cambiaria continúa ocupando un lugar central dentro de la estrategia económica del Gobierno.

Las proyecciones incluidas en el Presupuesto 2027 permiten observar cuál es el sendero cambiario previsto oficialmente. El Poder Ejecutivo estimó un dólar de $1.600 para diciembre de 2026 y de $1.847,60 para diciembre de 2027.

De concretarse esas previsiones, el incremento nominal del tipo de cambio sería de aproximadamente 15,5% entre ambos períodos. El ritmo proyectado se ubicaría por debajo de la inflación estimada por el propio Gobierno, que contempla una variación interanual de los precios del 29% para diciembre de 2026 y del 18% para diciembre de 2027.

El escenario presupuestario también contempla una expansión de la economía del 4% durante 2027. Así, las autoridades proyectan un contexto de crecimiento acompañado por una evolución cambiaria inferior a la inflación esperada.

La combinación entre el nivel de reservas, el menor ritmo de compras de divisas y las previsiones oficiales para el dólar será uno de los factores centrales de seguimiento en los próximos meses, particularmente ante la necesidad de sostener la estabilidad del mercado cambiario.