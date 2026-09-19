El Presupuesto 2027 abrió una interna en el Gobierno y obligó a recalcular la negociación en el Congreso

El proyecto de Presupuesto 2027 generó tensiones dentro del Gobierno antes de iniciar su debate parlamentario.

Los cambios vinculados con discapacidad y AUH provocaron malestar entre funcionarios y negociadores legislativos.

La Mesa Política buscará revisar esos puntos en próximas reuniones junto al Gabinete.

El Gobierno analiza organizar encuentros técnicos con Carlos Guberman para explicar el contenido del proyecto.

Martín Menem y Diego Santilli trabajan para fortalecer las negociaciones con gobernadores y bloques aliados.

La coordinación entre el ala política y el equipo económico aparece como un factor decisivo para el avance del presupuesto.

El proyecto de Presupuesto 2027 no solo abrió un nuevo frente de discusión en el Congreso, sino que también expuso tensiones dentro del propio Gobierno. La presentación del texto elaborado por el Ministerio de Economía generó malestar entre funcionarios y negociadores parlamentarios, que aseguran haber conocido modificaciones de último momento cuando la iniciativa ya estaba lista para ser enviada al Poder Legislativo.

La principal controversia surgió luego de que comenzaran a trascender artículos vinculados con las prestaciones por discapacidad y la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH), cambios que, según distintos integrantes del oficialismo, no habían sido explicitados durante las reuniones previas a la presentación del proyecto.

El episodio dejó en evidencia un problema de coordinación entre el área económica y el sector político del Ejecutivo. Mientras el Ministerio de Economía terminó de definir el texto para cumplir con el plazo legal de envío, quienes venían llevando adelante conversaciones con bloques aliados en ambas cámaras se encontraron con una versión distinta a la que esperaban defender durante las negociaciones.

Pese al malestar, dentro de la Mesa Política comenzó a imponerse una estrategia de contención. La prioridad pasó de cuestionar el proceso interno a concentrar los esfuerzos en conseguir que el Presupuesto avance durante su tratamiento legislativo, aunque las diferencias sobre el manejo de la información siguen presentes.

Los puntos más sensibles del proyecto serán analizados en la próxima reunión de Gabinete, que podría ser convocada por el presidente Javier Milei para este lunes. Además, volverán a formar parte de la agenda de la Mesa Política, el ámbito donde se reúnen los principales referentes del círculo más cercano al mandatario.

Las críticas también llegaron de manera pública. Patricia Bullrich cuestionó que los cambios vinculados con discapacidad y AUH no hubieran sido sincerados durante la reunión realizada pocas horas antes del envío del proyecto, lo que reforzó la percepción de que solo un grupo reducido de funcionarios conocía el contenido definitivo de la iniciativa.

Con el objetivo de recomponer el vínculo con los legisladores, el oficialismo evalúa organizar encuentros técnicos encabezados por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, responsable de la elaboración de la política fiscal orientada a sostener el objetivo de déficit cero. La intención es despejar dudas sobre el alcance del proyecto antes de que avance el debate parlamentario.

Aunque todavía no existe una convocatoria confirmada, distintos sectores del Gobierno consideran probable que se repita una dinámica similar a la del año anterior, cuando Hacienda realizó una presentación ante el Congreso para explicar los principales lineamientos presupuestarios. Aquella exposición, sin embargo, estuvo marcada por cruces con diputados de la oposición y por la decisión de los funcionarios de no responder preguntas durante la reunión.

En paralelo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, comenzaron a diseñar la estrategia para reunir apoyos entre gobernadores y bloques dialoguistas. El desafío no parece menor, especialmente después de que algunos mandatarios provinciales manifestaran en privado su cansancio frente a una metodología de negociación que, según describen, incorpora cambios de gran impacto dentro de artículos de apariencia secundaria.

Ese antecedente pesa sobre la discusión actual. Durante el tratamiento del presupuesto anterior, la Cámara de Diputados rechazó el capítulo que proponía modificar aspectos vinculados con la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, una experiencia que ahora obliga al oficialismo a buscar consensos más amplios.

Tanto en sectores del oficialismo como de la oposición dialoguista aparece la idea de construir un punto de equilibrio que permita preservar el objetivo fiscal sin provocar un quiebre en las negociaciones. Sin embargo, ese objetivo dependerá tanto de la confianza con los aliados como de la coordinación interna entre el ala política del Gobierno y el equipo económico encabezado por Javier Milei y el ministro Luis Caputo, una relación que quedó bajo presión tras la presentación del Presupuesto 2027.