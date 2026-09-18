Seguridad y defensa penal: el Senado santafesino dio media sanción a dos proyectos de Pullaro

La Cámara de Senadores de Santa Fe avanzó este jueves 17 de septiembre con dos iniciativas impulsadas por el gobernador Maximiliano Pullaro, vinculadas a la seguridad y al funcionamiento del sistema de defensa penal en la provincia.

Durante la sesión, el cuerpo legislativo otorgó media sanción a los Mensajes N° 24/2026 y N° 25/2026 enviados por el Poder Ejecutivo, que ahora deberán continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Uno de los proyectos propone crear un Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, destinado a establecer herramientas específicas para intervenir sobre actividades vinculadas con la comercialización ilegal de equipos tecnológicos.

La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer los mecanismos de control y actuación frente a mercados que operan por fuera de los circuitos legales.

Cambios en la Defensa Pública

El segundo proyecto incorpora el artículo 21 bis a la Ley N° 13.014, que regula el Servicio Público Provincial de Defensa Penal.

La modificación establece disposiciones relacionadas con las Unidades Especiales de la Defensa Pública, con el objetivo de incorporar una estructura específica dentro del sistema de defensa penal santafesino.

De esta manera, ambas iniciativas avanzaron en la Legislatura provincial con el respaldo del Senado y quedaron encaminadas hacia una nueva instancia de debate parlamentario.

Los proyectos forman parte de la agenda impulsada por el Ejecutivo santafesino para introducir modificaciones en áreas consideradas estratégicas, particularmente en materia de seguridad, persecución de actividades ilícitas y funcionamiento de la Justicia penal.