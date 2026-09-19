La aprobación de Milei se estabiliza, pero una encuesta refleja mayor desgaste y preocupación económica

La aprobación presidencial se mantuvo en 42% durante tres meses consecutivos, aunque sin mostrar una recuperación del respaldo.

La encuesta registró una caída del apoyo en sectores que habían acompañado al oficialismo, especialmente entre votantes de Patricia Bullrich y en el nivel socioeconómico alto.

La brecha de aprobación entre hombres y mujeres alcanzó un promedio de 20 puntos en los últimos cuatro meses.

La percepción sobre la situación del país y las expectativas para el próximo año mostraron un deterioro respecto de la medición anterior.

Los bajos salarios, el desempleo y la inflación concentraron la mayor parte de las preocupaciones personales de los consultados.

El estudio reflejó un aumento de quienes consideran que el Gobierno no sabe cómo resolver los problemas y que gobierna pensando solo en algunos sectores.

La aprobación de la gestión del presidente Javier Milei se mantuvo en 42% por tercer mes consecutivo, aunque un relevamiento nacional correspondiente a septiembre de 2026 detectó un deterioro en distintos indicadores vinculados con la confianza política, las expectativas sociales y el respaldo en algunos sectores que habían acompañado al oficialismo. El estudio también registró una ampliación de la brecha entre hombres y mujeres y un crecimiento de las preocupaciones relacionadas con la economía cotidiana.

Según el informe, después de un primer semestre caracterizado por caídas en varios indicadores, durante los últimos tres meses comenzó a observarse una etapa de estabilización. Sin embargo, esa pausa en el deterioro no fue acompañada por una recuperación de los niveles de apoyo, un dato que aparece cuando faltan pocos meses para el inicio de la dinámica electoral.

El análisis describe un escenario social dividido respecto del rumbo del país y señala que persisten cuestionamientos tanto sobre el estilo presidencial como sobre las expectativas vinculadas con la evolución de la situación económica y social.

Uno de los aspectos destacados del relevamiento es la pérdida de respaldo en segmentos que habían acompañado al Presidente en el pasado. Entre quienes habían votado a Patricia Bullrich en 2023, la aprobación cayó ocho puntos respecto de agosto y acumula una baja de 18 puntos en lo que va del año. En el nivel socioeconómico alto, la disminución alcanza diez puntos frente al mes anterior y 22 puntos durante 2026.

Otro dato que sobresale es el crecimiento de la diferencia entre hombres y mujeres en la evaluación de la gestión presidencial. La encuesta muestra que esa brecha se fue ampliando de manera sostenida desde 2024 y alcanzó durante los últimos cuatro meses un promedio de 20 puntos. En septiembre, el 52% de los hombres manifestó aprobar la gestión, mientras que entre las mujeres el respaldo se ubicó en torno a un tercio.

Las percepciones sobre la situación general del país también muestran un panorama más exigente. El 52% de los consultados considera que la situación actual es negativa, tres puntos más que en agosto, mientras que el 55% cree que el país está peor que hace un año.

Las expectativas hacia el futuro tampoco reflejan una mejora generalizada. Para los próximos doce meses, el 41% estima que la situación nacional empeorará, frente al 35% que espera una mejora y el 21% que considera que permanecerá sin cambios.

En el plano económico aparecen algunos de los indicadores más sensibles del relevamiento. La evaluación positiva de la situación económica actual descendió al 14%, mientras que la valoración negativa trepó al 52%. A su vez, el 40% considera que dentro de un año la economía estará peor, frente al 30% que cree que mejorará.

Las preocupaciones personales continúan concentrándose principalmente en cuestiones económicas. Ese conjunto reúne el 60% de las menciones, con los bajos salarios encabezando la lista con un 20%, el nivel más alto registrado por la serie del estudio. El desempleo y la inflación completan el grupo de inquietudes más relevantes para los consultados.

El informe también refleja un deterioro en la percepción sobre la capacidad del Gobierno para enfrentar esos desafíos. El 56% sostiene que la administración no sabe cómo resolver los problemas, mientras que el 35% considera que sí sabe cómo hacerlo pero necesita más tiempo. Apenas el 7% entiende que ya los está resolviendo.

Otro indicador que evolucionó de manera desfavorable es la percepción sobre a quién representa el Gobierno. Siete de cada diez consultados consideran que actúa pensando en algunos sectores, mientras que el 29% entiende que gobierna para la mayoría de la población.

El relevamiento también presentó un escenario hipotético de preferencias presidenciales para 2027 y advirtió sobre la posibilidad de una mayor fragmentación política, una interpretación que fue vinculada con el persistente desencanto que refleja una parte del electorado.