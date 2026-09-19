Parrilli cuestionó la legitimidad de una elección de 2027 sin Cristina Kirchner

Oscar Parrilli sostuvo que una elección presidencial de 2027 tendría afectada su legitimidad si Cristina Fernández de Kirchner continúa impedida de participar.

El ex senador afirmó que la participación de todas las fuerzas políticas resulta necesaria para preservar el orden republicano.

Parrilli sostuvo que la ausencia de Cristina Fernández de Kirchner tendría consecuencias institucionales más allá de su situación individual.

El dirigente rechazó comparar el caso argentino con la situación judicial de Jair Bolsonaro en Brasil.

Parrilli anticipó que buscarán una revisión de la condena si reciben un pronunciamiento favorable del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

La estrategia internacional apunta a cuestionar aspectos vinculados con las garantías políticas en el proceso judicial contra la ex mandataria.

El ex senador nacional Oscar Parrilli planteó que el resultado de las elecciones presidenciales de 2027 quedaría afectado en su legitimidad si Cristina Fernández de Kirchner continúa imposibilitada de participar en los comicios. El dirigente vinculó esa situación con el alcance institucional de la condena que pesa sobre la ex mandataria y sostuvo que la participación de todas las fuerzas políticas constituye, a su criterio, una condición necesaria para garantizar el funcionamiento republicano.

Parrilli llevó su planteo incluso al escenario de una eventual victoria de un candidato identificado con el peronismo. Según su interpretación, la ausencia de Cristina Fernández de Kirchner de la oferta electoral impediría que quien resulte elegido pueda contar con plena legitimidad constitucional, independientemente del resultado que obtenga en las urnas.

El ex senador fundamentó su posición en una interpretación sobre el sistema político argentino y en antecedentes históricos nacionales. En ese sentido, sostuvo que la exclusión electoral de una dirigente con representación política tendría consecuencias que excederían su situación individual y alcanzarían al proceso electoral en su conjunto.

La discusión se encuentra vinculada con la situación judicial de la ex vicepresidente y con las consecuencias políticas que, según Parrilli, genera la imposibilidad de que participe de una elección presidencial. El dirigente sostuvo que la existencia de una restricción de ese tipo plantea un problema institucional para el próximo proceso electoral nacional.

Durante sus declaraciones también fue consultado sobre un posible paralelismo entre la situación argentina y la de Brasil, donde el ex presidente Jair Bolsonaro permanece detenido e inhabilitado para realizar publicaciones en redes sociales. Parrilli rechazó la comparación y sostuvo que se trata de situaciones judiciales diferentes.

El dirigente argentino atribuyó la situación judicial de Bolsonaro a su responsabilidad en un supuesto intento de golpe de Estado y consideró que ese antecedente no resulta comparable con el proceso que involucra a Cristina Fernández de Kirchner. Desde su perspectiva, las características de ambas causas impiden establecer una equivalencia entre los dos escenarios políticos.

En ese marco, Parrilli calificó como una “democracia fallida” a un sistema en el que Cristina Fernández de Kirchner permanezca proscripta. Se trata de una valoración política del dirigente sobre las consecuencias que tendría la continuidad de la restricción para la participación electoral de la ex mandataria.

El dirigente también anticipó que existe una estrategia para llevar la situación al ámbito internacional. Según explicó, un grupo integrado por dieciocho abogados presentó una solicitud ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de revisar aspectos vinculados con la condena.

La presentación busca, de acuerdo con el planteo de Parrilli, resguardar las garantías políticas que considera afectadas en el proceso relacionado con la denominada causa Vialidad. El objetivo consiste en obtener un pronunciamiento del organismo internacional que pueda ser utilizado posteriormente dentro del sistema judicial argentino.

Parrilli sostuvo que la legislación procesal penal contempla la posibilidad de revisar una sentencia condenatoria cuando existe un pronunciamiento de un organismo internacional. Por esa razón, anticipó que, si el Comité de Derechos Humanos emite un dictamen favorable, solicitarán la revisión de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner.

De esta manera, el dirigente vinculó la discusión sobre la situación judicial de la ex mandataria con el escenario electoral de 2027 y con una eventual intervención de organismos internacionales. Su planteo coloca en el centro del debate la relación entre participación política, restricciones judiciales y legitimidad de las autoridades que surjan de las próximas elecciones presidenciales.