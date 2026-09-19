Banco Nación amplía la refinanciación para deudores en mora con plazos de hasta 120 meses

El Banco Nación amplió las condiciones de refinanciación para clientes con deudas en Situación 3 o superior.

Las nuevas modalidades ofrecen opciones en UVA con una tasa del 7,5% y en pesos con una tasa del 25%, según el esquema elegido.

Los plazos de devolución podrán alcanzar hasta 120 meses para facilitar cuotas más accesibles.

La medida fue anunciada en un contexto de morosidad récord en préstamos personales y tarjetas de crédito.

La entidad ya había reducido previamente la tasa para refinanciar tarjetas con atrasos menores.

Durante 2026 el banco refinanció más de 109 mil operaciones por un total de 503,3 mil millones de pesos.

En medio de un escenario de morosidad récord entre las familias, el Banco Nación anunció una mejora en sus esquemas de refinanciación destinada a clientes con deudas clasificadas en Situación 3 o superior, una categoría que comprende a quienes acumulan atrasos de entre 90 y 180 días en sus obligaciones. La iniciativa apunta a facilitar la regularización de los compromisos financieros mediante condiciones más flexibles y adaptadas a la capacidad de pago de cada persona.

La entidad explicó que el nuevo esquema busca reducir el costo financiero de las refinanciaciones y extender los plazos de devolución para aliviar el peso de las cuotas mensuales. El objetivo es ofrecer alternativas que permitan recuperar la capacidad crediticia de quienes atraviesan dificultades económicas y evitar que el deterioro de las deudas continúe profundizándose.

El programa incorpora dos modalidades de refinanciación. La primera está dirigida a deudas originadas en préstamos personales y tarjetas de crédito, con la posibilidad de refinanciar en UVA a una Tasa Nominal Anual del 7,5% y plazos de hasta 120 meses. La segunda opción permite refinanciar en pesos con una Tasa Nominal Anual del 25% para los clientes que mantengan el pago de las cuotas en término, con un plazo máximo de 96 meses.

Desde la entidad destacaron que ambas alternativas buscan lograr cuotas más accesibles mediante una combinación de menores tasas y mayores plazos, con el propósito de adecuar los compromisos financieros a la situación particular de cada deudor.

La decisión se produce en un contexto de fuerte incremento de la morosidad en los hogares. Durante junio, la mora sobre préstamos personales alcanzó el 16,4%, mientras que en las tarjetas de crédito llegó al 12,6%, cifras que reflejan el creciente nivel de dificultades para sostener el pago de las obligaciones financieras.

Dentro del sistema de clasificación del Banco Central, la Situación 2 corresponde a clientes con atrasos de entre 60 y 90 días, mientras que la Situación 3 reúne a quienes superan los 90 días de incumplimiento. En ambos casos, se trata de deudores que ya atravesaron la etapa de mora ocasional y requieren herramientas específicas para reordenar sus obligaciones.

El Banco Nación señaló que la iniciativa forma parte de una política orientada a acompañar a los clientes con mayores dificultades y promover su inclusión financiera mediante mecanismos que favorezcan la recuperación de su historial crediticio.

El anuncio también se inscribe en una tendencia que comenzó a extenderse entre distintas entidades financieras, que en las últimas semanas impulsaron programas con características similares para aliviar el peso del endeudamiento familiar. Aunque cada banco establece condiciones particulares, la reducción de tasas y la ampliación de plazos se consolidaron como los principales instrumentos para enfrentar el aumento de la mora.

Como antecedente reciente, el Banco Nación ya había reducido del 35% al 29% la tasa nominal anual para refinanciar saldos de tarjetas de crédito con atrasos de entre uno y 85 días. Esa medida alcanza operaciones de hasta 30 millones de pesos y contempla plazos de entre 24 y 60 meses.

Según las estimaciones difundidas por la entidad, una refinanciación de 10 millones de pesos a cinco años permite reducir la cuota mensual en aproximadamente 37.500 pesos, lo que representa una diferencia acumulada de 2,25 millones de pesos durante todo el período.

El alcance de estas herramientas también se refleja en la actividad desarrollada durante 2026. En ese período, el Banco Nación refinanció 109.507 operaciones correspondientes a 95.626 clientes por un monto total de 503,3 mil millones de pesos.

Además de los nuevos esquemas anunciados, la entidad mantiene disponibles otras alternativas para consolidar deudas propias y de otras entidades, tanto a tasa fija en pesos como en UVA, así como mecanismos de cancelación y reprogramación para deudas personales y comerciales con plazos que pueden extenderse hasta diez años.