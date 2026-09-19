Copa Davis: Argentina debuta ante Turquía sin margen de error

La Selección Argentina de tenis afronta este fin de semana una serie clave en la Copa Davis. El equipo dirigido por Javier Frana se medirá con Turquía por el Grupo Mundial I, en una eliminatoria que tendrá como escenario al Estadio Ruca Che de Neuquén.

El cruce comenzará este sábado 19 de septiembre desde las 12, mientras que la actividad continuará el domingo 20. El objetivo del conjunto argentino será conseguir la victoria para asegurar su lugar en los Qualifiers de la Copa Davis 2027. En caso de perder, deberá disputar la próxima instancia en la zona americana.

La serie llega después de la derrota sufrida por Argentina ante Corea del Sur por 3-2 en Busan, resultado que obligó al equipo nacional a disputar el Grupo Mundial I en busca de su regreso a los Qualifiers.

Cerúndolo y Tirante, los encargados de abrir la serie

El sorteo definió que Francisco Cerúndolo, actualmente 23° del ranking ATP, será el encargado de disputar el primer punto. El argentino enfrentará al turco Yanki Erel, ubicado en el puesto 329°.

Luego será el turno de Thiago Tirante, 52° del mundo, quien se medirá con Mert Alkaya, la principal raqueta turca y 296° del ranking ATP.

La elección de Tirante por encima de Mariano Navone, 45° del ranking, fue una de las decisiones tomadas por Frana para esta serie. El equipo argentino se completa con los especialistas en dobles Guido Andreozzi y Andrés Molteni.

Por el lado visitante, el capitán Erhan Oral convocó también a Tuncay Duran y Arda Azkara para el encuentro de dobles.

El cronograma de Argentina vs. Turquía

La eliminatoria se disputará al mejor de cinco partidos y comenzará este sábado con los dos singles.

Sábado 19 de septiembre

12:00: Francisco Cerúndolo vs. Yanki Erel.

A continuación: Thiago Tirante vs. Mert Alkaya.

Domingo 20 de septiembre

11:00: Guido Andreozzi / Andrés Molteni vs. Tuncay Duran / Arda Azkara.

A continuación: Francisco Cerúndolo vs. Mert Alkaya, si fuera necesario.

Quinto punto: Thiago Tirante vs. Yanki Erel, únicamente si la serie llega igualada.

Los jugadores de los últimos dos singles pueden modificarse según las decisiones de los capitanes.

Una serie especial para el tenis argentino

El enfrentamiento ante Turquía tendrá además un carácter histórico: será la primera serie de Copa Davis que Argentina dispute en la Patagonia.

Para recibir al equipo nacional se construyó especialmente una cancha de superficie dura y bajo techo en el Ruca Che, escenario que tendrá una capacidad cercana a los 3.000 espectadores. Las entradas para la serie ya se encuentran agotadas.

Argentina también buscará alcanzar su victoria número 100 en la historia de la Copa Davis, un registro que podría conseguir si supera a Turquía.

La serie podrá seguirse en vivo en TyC Sports y DSports, además de la transmisión vía streaming de TyC Sports Play.