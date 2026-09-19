Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la agenda de los argentinos para este sábado 19

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrán este sábado 19 de septiembre una nueva jornada cargada de actividad para la delegación argentina. Rosario, Santa Fe y Rafaela serán protagonistas de una programación que incluirá partidos de los seleccionados nacionales, finales por medallas y competencias individuales.

El certamen reúne a más de 4.000 atletas de 15 países y se extenderá hasta el 26 de septiembre. Durante la jornada habrá presencia argentina en disciplinas como fútbol, rugby 7, vóley, handball, judo, gimnasia, natación artística, tiro, vela, esquí náutico, lucha y skateboarding, entre otras.

Rosario concentra buena parte de la actividad argentina

La ciudad de Rosario tendrá una de las agendas más extensas del sábado. Allí se disputarán varios compromisos de los seleccionados nacionales y también habrá participación argentina en distintas disciplinas individuales.

En fútbol masculino, Argentina enfrentará a Uruguay desde las 15, por la segunda fecha del Grupo B, en el estadio Marcelo Bielsa.

El rugby 7 también tendrá una jornada intensa para los equipos argentinos. El seleccionado masculino se medirá con Colombia a las 14:44, Chile a las 17:26 y Uruguay a las 20:02, mientras que el conjunto femenino jugará ante Paraguay a las 15:50 y Colombia a las 18:32.

Por su parte, el vóley femenino se enfrentará con Colombia a las 19, en el estadio Claudio Newell.

En las disciplinas individuales, habrá presencia argentina en judo, lucha, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, natación artística y concurso completo ecuestre.

La agenda en Santa Fe

La capital provincial también tendrá actividad desde temprano.

En esquí náutico y wakeboard, la jornada comenzará a las 9 en el Lago Sur, con la participación de Eugenia y Victoria de Armas, Kai Ditsch y Ulf Ditsch.

El tiro deportivo tendrá varias instancias importantes. Desde las 9 se disputará la clasificación femenina de rifle de tres posiciones y la clasificación masculina de trap. Luego llegarán las finales: a las 11:30 la de rifle femenino, a las 12:30 la de trap femenino y a las 14:30 la definición masculina de trap.

La vela tendrá actividad desde las 12 en la Laguna Setúbal, con participación de Chiara Ferretti, Joaquín Reutemann, Luciana Cardozo, Martín Alsogaray, Lucía Falasca, Francisco Guaragna, Florencia Galimberti y Luciano Pesci.

Además, el seleccionado argentino de handball femenino enfrentará a Perú a las 19:30, en el Parque Sur - Invencible Santa Fe.

Rafaela tendrá dos finales de skateboarding

La sede de Rafaela será escenario de dos definiciones durante la jornada.

A las 11:40, Morena Domínguez disputará la final femenina de street skateboarding en el Skate Park.

Luego, desde las 14:20, será el turno de la final masculina, con Mauro Iglesias, quien llega después de haber terminado primero en la clasificación del viernes.

De esta manera, Rafaela tendrá una jornada especialmente importante en el skateboarding, con dos argentinos en las finales por medallas.

La agenda completa de los argentinos este sábado 19

Rosario

11:00 – Concurso completo ecuestre

Juan Alberto Benítez Gallardo

Luciano Brunello

Marcelo Humberto Rawson

12:00 – Natación artística

María Carasatorre y Tiziana Bonucci – dúo femenino, rutina libre.

18:30: equipo mixto.

13:00 – Gimnasia rítmica

Agostina Vargas

Celeste D’Arcangelo

Lara Granero

Desde las 10:00 – Judo

Mikaela Rojas

Nayla Burzio

Brisa López

Agustín Gil

Tomás Quinteros

Ivo Dargoltz

Desde las 10:00 – Lucha

Agustín Destribats

Arnoldo Proboste

Jorge Llano

Ricardo Báez

Catriel Muriel

14:44 – Rugby 7 masculino

Argentina vs. Colombia

15:00 – Fútbol masculino

Argentina vs. Uruguay

15:50 – Rugby 7 femenino

Argentina vs. Paraguay

17:26 – Rugby 7 masculino

Argentina vs. Chile

18:32 – Rugby 7 femenino

Argentina vs. Colombia

19:00 – Vóley femenino

Argentina vs. Colombia

20:02 – Rugby 7 masculino

Argentina vs. Uruguay

Desde las 16:10 – Gimnasia trampolín

Sincronizado mixto

Sincronizado femenino

Sincronizado masculino

Santa Fe

9:00 – Esquí náutico y wakeboard

Eugenia de Armas

Victoria de Armas

Kai Ditsch

Ulf Ditsch

9:00 – Tiro deportivo

Amalia Fournel

Salma Antorena

Joaquín Cisneros

Federico Martín Ruiz

11:30 – Tiro deportivo

Final femenina de rifle de tres posiciones

12:00 – Vela

Chiara Ferretti

Joaquín Reutemann

Luciana Cardozo

Martín Alsogaray

Lucía Falasca

Francisco Guaragna

Florencia Galimberti

Luciano Pesci

12:30 – Tiro deportivo

Final femenina de trap: Mara Kucharsky

14:30 – Tiro deportivo

Final masculina de trap

19:30 – Handball femenino

Argentina vs. Perú

Rafaela

11:40 – Skateboarding femenino

Final: Morena Domínguez

14:20 – Skateboarding masculino