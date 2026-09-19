Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la agenda de los argentinos para este sábado 19

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrán este sábado 19 de septiembre una nueva jornada cargada de actividad para la delegación argentina. Rosario, Santa Fe y Rafaela serán protagonistas de una programación que incluirá partidos de los seleccionados nacionales, finales por medallas y competencias individuales.
El certamen reúne a más de 4.000 atletas de 15 países y se extenderá hasta el 26 de septiembre. Durante la jornada habrá presencia argentina en disciplinas como fútbol, rugby 7, vóley, handball, judo, gimnasia, natación artística, tiro, vela, esquí náutico, lucha y skateboarding, entre otras.
Rosario concentra buena parte de la actividad argentina
La ciudad de Rosario tendrá una de las agendas más extensas del sábado. Allí se disputarán varios compromisos de los seleccionados nacionales y también habrá participación argentina en distintas disciplinas individuales.
En fútbol masculino, Argentina enfrentará a Uruguay desde las 15, por la segunda fecha del Grupo B, en el estadio Marcelo Bielsa.
El rugby 7 también tendrá una jornada intensa para los equipos argentinos. El seleccionado masculino se medirá con Colombia a las 14:44, Chile a las 17:26 y Uruguay a las 20:02, mientras que el conjunto femenino jugará ante Paraguay a las 15:50 y Colombia a las 18:32.
Por su parte, el vóley femenino se enfrentará con Colombia a las 19, en el estadio Claudio Newell.
En las disciplinas individuales, habrá presencia argentina en judo, lucha, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, natación artística y concurso completo ecuestre.
La agenda en Santa Fe
La capital provincial también tendrá actividad desde temprano.
En esquí náutico y wakeboard, la jornada comenzará a las 9 en el Lago Sur, con la participación de Eugenia y Victoria de Armas, Kai Ditsch y Ulf Ditsch.
El tiro deportivo tendrá varias instancias importantes. Desde las 9 se disputará la clasificación femenina de rifle de tres posiciones y la clasificación masculina de trap. Luego llegarán las finales: a las 11:30 la de rifle femenino, a las 12:30 la de trap femenino y a las 14:30 la definición masculina de trap.
La vela tendrá actividad desde las 12 en la Laguna Setúbal, con participación de Chiara Ferretti, Joaquín Reutemann, Luciana Cardozo, Martín Alsogaray, Lucía Falasca, Francisco Guaragna, Florencia Galimberti y Luciano Pesci.
Además, el seleccionado argentino de handball femenino enfrentará a Perú a las 19:30, en el Parque Sur - Invencible Santa Fe.
Rafaela tendrá dos finales de skateboarding
La sede de Rafaela será escenario de dos definiciones durante la jornada.
A las 11:40, Morena Domínguez disputará la final femenina de street skateboarding en el Skate Park.
Luego, desde las 14:20, será el turno de la final masculina, con Mauro Iglesias, quien llega después de haber terminado primero en la clasificación del viernes.
De esta manera, Rafaela tendrá una jornada especialmente importante en el skateboarding, con dos argentinos en las finales por medallas.
La agenda completa de los argentinos este sábado 19
Rosario
11:00 – Concurso completo ecuestre
Juan Alberto Benítez Gallardo
Luciano Brunello
Marcelo Humberto Rawson
12:00 – Natación artística
María Carasatorre y Tiziana Bonucci – dúo femenino, rutina libre.
18:30: equipo mixto.
13:00 – Gimnasia rítmica
Agostina Vargas
Celeste D’Arcangelo
Lara Granero
Desde las 10:00 – Judo
Mikaela Rojas
Nayla Burzio
Brisa López
Agustín Gil
Tomás Quinteros
Ivo Dargoltz
Desde las 10:00 – Lucha
Agustín Destribats
Arnoldo Proboste
Jorge Llano
Ricardo Báez
Catriel Muriel
14:44 – Rugby 7 masculino
Argentina vs. Colombia
15:00 – Fútbol masculino
Argentina vs. Uruguay
15:50 – Rugby 7 femenino
Argentina vs. Paraguay
17:26 – Rugby 7 masculino
Argentina vs. Chile
18:32 – Rugby 7 femenino
Argentina vs. Colombia
19:00 – Vóley femenino
Argentina vs. Colombia
20:02 – Rugby 7 masculino
Argentina vs. Uruguay
Desde las 16:10 – Gimnasia trampolín
Sincronizado mixto
Sincronizado femenino
Sincronizado masculino
Santa Fe
9:00 – Esquí náutico y wakeboard
Eugenia de Armas
Victoria de Armas
Kai Ditsch
Ulf Ditsch
9:00 – Tiro deportivo
Amalia Fournel
Salma Antorena
Joaquín Cisneros
Federico Martín Ruiz
11:30 – Tiro deportivo
Final femenina de rifle de tres posiciones
12:00 – Vela
Chiara Ferretti
Joaquín Reutemann
Luciana Cardozo
Martín Alsogaray
Lucía Falasca
Francisco Guaragna
Florencia Galimberti
Luciano Pesci
12:30 – Tiro deportivo
Final femenina de trap: Mara Kucharsky
14:30 – Tiro deportivo
Final masculina de trap
19:30 – Handball femenino
Argentina vs. Perú
Rafaela
11:40 – Skateboarding femenino
Final: Morena Domínguez
14:20 – Skateboarding masculino
Final: Mauro Iglesias