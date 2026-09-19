Murió Eugenio Zanetti, el argentino que conquistó Hollywood y ganó un Oscar

Eugenio Zanetti murió este viernes en Buenos Aires a los 79 años, según confirmaron fuentes de su entorno y organismos vinculados a la cultura argentina. El artista cordobés, que había nacido el 19 de octubre de 1946, falleció pocos días antes de cumplir 80 años.

Zanetti desarrolló una extensa carrera que atravesó el cine, el teatro, la pintura, la escenografía, la ilustración, la dramaturgia y la ópera. Su trayectoria lo llevó desde Córdoba hasta Hollywood, donde alcanzó uno de los mayores reconocimientos de la industria cinematográfica: ganó el Oscar a Mejor Dirección de Arte por Restauración en 1996.

El artista se encontraba además trabajando hasta sus últimos días. Su fallecimiento ocurrió mientras estaba vinculado a la nueva puesta de Los cuentos de Hoffmann en el Teatro Colón, donde tenía a su cargo la dirección escénica, la escenografía y el vestuario.

De Córdoba a Hollywood: una carrera marcada por el Oscar

Nacido en Córdoba, Zanetti comenzó su recorrido artístico desde muy joven y construyó una carrera internacional que se extendió durante varias décadas.

Su trabajo como director de arte y diseñador de producción le permitió participar en importantes proyectos cinematográficos y trabajar junto a figuras de la industria estadounidense. La consagración llegó en 1996, cuando recibió el Premio Oscar a la Mejor Dirección de Arte por Restauración.

Tres años después volvió a estar entre los nominados de la Academia por su trabajo en Más allá de los sueños, la película protagonizada por Robin Williams.

Pero la carrera de Zanetti no quedó limitada a Hollywood. A lo largo de los años desarrolló proyectos vinculados con distintas ramas del arte y mantuvo una fuerte relación con el teatro y la ópera.

Sus últimos días de trabajo en el Teatro Colón

Hasta poco antes de su muerte, Zanetti continuaba trabajando en Buenos Aires. Se encontraba involucrado en los ensayos de Los cuentos de Hoffmann, la ópera de Jacques Offenbach que será presentada en el Teatro Colón durante octubre.

Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices destacaron que el artista permaneció ligado a la creación artística hasta sus últimos minutos de vida, mientras trabajaba en esta producción.

La noticia de su muerte fue confirmada también por la Secretaría de Cultura de la Nación, que resaltó su extensa trayectoria y su aporte a la difusión del arte argentino en el mundo.

Un artista que trascendió el cine

Aunque el Oscar convirtió a Zanetti en uno de los argentinos más reconocidos de Hollywood, su obra fue mucho más amplia. Se desempeñó como director de arte, escenógrafo, pintor, diseñador, dramaturgo y director de cine, teatro y ópera.

Su vínculo con el Teatro Colón también fue significativo. Los cuentos de Hoffmann formó parte de su recorrido como creador escénico y la nueva producción prevista para octubre de 2026 lo tenía nuevamente como responsable de la puesta.

Pocos días antes de su muerte, Zanetti había regresado a Córdoba para presentar una retrospectiva de su obra en el Museo Tamburini, una de sus últimas apariciones públicas.

Con una trayectoria de varias décadas y una obra que atravesó distintas disciplinas, Eugenio Zanetti dejó una marca singular en la cultura argentina y en el cine internacional, con el Oscar como uno de los grandes hitos de una carrera que continuó activa hasta sus últimos días.