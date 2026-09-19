Cami Mayan sorprendió con una sensual sesión de fotos tras anunciar su pelea en Párense de Manos IV

Cami Mayan ya se prepara para su debut en el ring. Luego de que se confirmara su participación en la cuarta edición de Párense de Manos, la influencer compartió una producción fotográfica inspirada en el mundo del boxeo y mostró distintos looks vinculados con su próxima pelea.

La integrante de Luzu se enfrentará a Luli González, representante de Olga, el próximo 18 de diciembre en el Estadio Ciudad de Vicente López, en una de las nueve peleas que tendrá la nueva edición del evento.

Los looks de Cami Mayan para anunciar su debut

Para celebrar su incorporación a la cartelera, Mayan publicó en sus redes sociales una serie de imágenes con una estética marcada por el rojo, el negro y distintos elementos del boxeo. Como acompañamiento de la publicación, escribió solamente: “Yendo”.

En una de las fotografías aparece con una musculosa blanca con la frase “I love to make boys cry”, una bandana negra y un guante rojo de la marca Bronx.

En otra de las postales, la influencer luce un conjunto deportivo rojo y guantes blancos de Boxing Life, mientras que una de las imágenes más llamativas de la producción la muestra con un body negro engomado, botas altas, anteojos de sol y accesorios.

La sesión también incluyó fotografías con guantes, vendajes y diferentes prendas deportivas, todas relacionadas con la estética que tendrá su preparación para el combate.

Cami Mayan vs. Luli González: un duelo entre Luzu y Olga

El enfrentamiento tendrá además un condimento particular por la pertenencia de ambas participantes a dos de las principales plataformas del streaming argentino.

Mayan representará a Luzu, mientras que Luli González lo hará por Olga. De esta manera, la competencia que mantienen ambos canales también tendrá su capítulo arriba del ring.

La presentación de los cruces generó repercusión en redes sociales y Mayan recibió numerosos mensajes de apoyo de amigos, colegas y seguidores. Entre ellos estuvieron Federico Bongiorno, Fede Popgold, Anita Espósito, Sofía Gonet y Manu Carballeira, quienes reaccionaron a las imágenes con distintos comentarios y muestras de apoyo.

Párense de Manos IV: cuándo es y quiénes pelean

La cuarta edición de Párense de Manos se realizará el 18 de diciembre en el Estadio Ciudad de Vicente López, perteneciente al Club Atlético Platense. La cartelera quedó conformada por nueve combates.

La lista completa es:

La Agusneta vs. Brunenger

Cami Mayan vs. Luli González

Brian Sarmiento vs. El Polaco

Bauleti vs. Balanza

Pri Mora vs. Albere

Renzo Pantich vs. Joaco López

Mármol vs. Mortedor

Milica vs. Arigeli

Shelao vs. Andoni

El evento, organizado por Luquitas Rodríguez junto al equipo de Paren La Mano, contará nuevamente con figuras del streaming, la música, el deporte y las redes sociales. La tercera edición, realizada en diciembre de 2025, había convocado a una multitud en el estadio Tomás Adolfo Ducó.