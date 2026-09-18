Tini habría invitado a Emilia Mernes a su boda con Rodrigo De Paul

A poco más de tres meses del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre la celebración y, especialmente, sobre las figuras que formarían parte de la lista de invitados.

Según contó Pilar Smith en LAM (América), una de las principales sorpresas sería la presencia de Emilia Mernes y Duki. La información llamó especialmente la atención debido a las versiones que circularon durante los últimos meses sobre un supuesto distanciamiento entre Tini y la cantante entrerriana.

De acuerdo con lo que relató la periodista, personas cercanas a Tini le confirmaron que Emilia y Duki recibieron la invitación. Smith también aseguró que la artista habría quedado molesta por la filtración de la información, aunque finalmente ambos asistirían a la celebración.

Tini y Emilia: qué se sabe sobre la supuesta reconciliación

La posible presencia de Emilia en la boda volvió a poner el foco en el vínculo entre ambas artistas. Durante los últimos meses habían circulado distintas versiones sobre un conflicto entre ellas, aunque ninguna de las dos confirmó públicamente todos los detalles que se difundieron.

En ese contexto, Pilar Smith sostuvo que las cantantes habrían hablado y se habrían pedido disculpas, por lo que la invitación al casamiento sería una señal de acercamiento.

La panelista también hizo referencia a la actividad de ambas en Instagram. Según explicó, Emilia continúa siguiendo a Tini y a Rodrigo De Paul, mientras que Tini todavía no volvió a seguir a la intérprete de “La_Original”. Smith afirmó que ese último paso podría producirse próximamente y aseguró que, según sus fuentes, “está todo arreglado” entre ellas.

Lizardo Ponce no estaría invitado

Dentro de las versiones sobre la lista de invitados también apareció otro nombre relacionado con el círculo cercano de Tini. Smith aseguró que Lizardo Ponce no habría sido incluido en la celebración.

El dato generó repercusión debido a la relación que el influencer mantuvo durante años con la cantante y con parte de su entorno.

Por el momento, la lista completa de invitados no fue difundida oficialmente por la pareja, por lo que los nombres conocidos hasta ahora surgen de versiones periodísticas y de información aportada por personas cercanas a los protagonistas.

Las otras figuras que estarían en la boda

Además de Emilia Mernes y Duki, entre los famosos que serían parte de la celebración aparecen algunos nombres de peso de la música y el espectáculo internacional.

Según las versiones difundidas, la lista incluiría a Chris Martin, Lali Espósito y Pedro Rosemblat, Shakira, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Anitta y el rapero nigeriano Burna Boy, entre otras figuras.

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul está prevista para el 19 de diciembre y, a medida que se acerca la fecha, continúan surgiendo detalles sobre una celebración que reunirá a figuras del mundo de la música, el deporte y el espectáculo.

Entre ellos, la eventual presencia de Emilia Mernes y Duki se convirtió en una de las principales novedades, especialmente por las versiones de distanciamiento que habían circulado entre Tini y la cantante.