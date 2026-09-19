La Justicia destrabó la venta de SanCor y el proceso entra en una etapa decisiva

RESUMEN

La Cámara de Apelaciones de Rafaela habilitó la continuidad de la licitación de los activos de SanCor .

Se pondrán en venta seis plantas industriales y el paquete de marcas de la cooperativa.

La base para la oferta conjunta se mantiene en US$ 52,1 millones .

Los interesados podrán pagar en pesos y las ofertas deberán ser evaluadas mediante criterios previamente establecidos.

Hay 914 trabajadores y más de 1.500 acreedores vinculados al proceso de quiebra.

Entre los interesados aparecen empresas como Savencia, Adecoagro, Punta del Agua, Elcor y La Tarantela , además del empresario Gustavo Scaglione .

La venta de los activos de SanCor Cooperativas Unidas Limitada volvió a ponerse en marcha después de más de dos meses de paralización. La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela rechazó los planteos que buscaban anular la licitación y ordenó que el proceso continúe, aunque con modificaciones en varios puntos del pliego.

La resolución fue firmada por los jueces Pablo Lorenzetti, María José Álvarez Tremea y Duilio Maximiliano Hail, luego de analizar cinco recursos de apelación presentados contra las condiciones establecidas para la venta.

El proceso había quedado suspendido el 3 de julio, cuando la Justicia decidió revisar las impugnaciones. Ahora, el tribunal determinó que no es necesario comenzar nuevamente desde cero y que las objeciones pueden ser corregidas dentro del procedimiento ya iniciado.

Qué se pone a la venta

La licitación contempla seis unidades industriales y el conjunto de marcas y activos intangibles de SanCor.

La base para la oferta por el conjunto se mantiene en US$ 52,1 millones: aproximadamente US$ 27,4 millones correspondientes a las unidades productivas y US$ 24,7 millones por las marcas.

La Justicia también estableció que deberá compararse la alternativa de vender todos los activos en conjunto con la posibilidad de adjudicarlos por separado. La decisión final tendrá que determinar cuál de las alternativas permite obtener una mayor recuperación para los acreedores.

La cuestión no es menor. Una de las discusiones centrales del expediente era justamente si dividir plantas y marcas podía terminar reduciendo el valor económico de lo que queda de la cooperativa.

Se podrá pagar en pesos

Uno de los cambios más importantes establecidos por la Cámara es que los eventuales compradores podrán pagar en pesos, tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al día hábil anterior.

Los valores de base, sin embargo, continuarán expresados en dólares.

Además, antes de la apertura de las ofertas deberá quedar establecida una grilla de evaluación, con criterios objetivos para analizar las propuestas.

Entre los elementos que deberán considerarse aparecen el precio ofrecido, los antecedentes de los interesados, el plan de negocios y la continuidad de los puestos de trabajo.

El incendio de Sunchales también entra en la valuación

Otro punto importante del fallo está relacionado con las tasaciones.

La Cámara ordenó ampliar los informes para establecer el valor probable de venta de las plantas y del conjunto de los activos. También deberá determinarse específicamente el impacto que tuvo el incendio ocurrido el 7 de junio en la planta de Sunchales.

Los informes de valuación y la documentación utilizada deberán quedar disponibles en el expediente para los distintos actores del proceso.

La planta de Sunchales, además, está vinculada a una de las discusiones jurídicas más delicadas del expediente junto con las marcas Mendicrim y Santa Brígida, que aparecen relacionadas con fideicomisos constituidos como garantía.

La Cámara decidió mantener esos activos dentro de la licitación, pero estableció que el dinero correspondiente a aquellos bienes cuya titularidad todavía se encuentra discutida quede depositado judicialmente hasta que exista una definición definitiva.

Diez interesados siguen en carrera

Cuando la licitación fue suspendida, diez empresas ya habían adquirido el pliego y se encontraban en condiciones de participar.

Entre los nombres mencionados aparecen Savencia, propietaria de Milkaut; Adecoagro, vinculada a Las Tres Niñas; Punta del Agua, Elcor, propietaria de La Tonadita, y La Tarantela.

También mantiene su condición de interesado el empresario Gustavo Scaglione, quien había intentado anteriormente avanzar sobre la cooperativa.

La decisión de la Cámara evita que todos ellos tengan que comenzar nuevamente el procedimiento.

Una quiebra que cambió el destino de una empresa histórica

SanCor fue declarada en quiebra el 22 de abril de 2026, después de que la propia cooperativa solicitara esa salida ante la imposibilidad de sostener el proceso concursal.

La empresa acumulaba una deuda superior a US$ 120 millones y alrededor de 300 pedidos de quiebra. El concurso preventivo había comenzado en febrero de 2025, pero finalmente no logró encontrar una salida que permitiera preservar a la cooperativa como unidad económica.

La dimensión del proceso es enorme para la región: actualmente están involucrados 914 trabajadores y más de 1.500 acreedores, además de seis plantas industriales distribuidas entre Santa Fe y Córdoba.

Ahora la Justicia decidió que el proceso siga adelante.

No significa todavía que SanCor tenga nuevo dueño. Significa algo diferente y fundamental: la licitación quedó nuevamente habilitada y comienza la etapa en la que los interesados deberán transformar sus intenciones en ofertas concretas.

Después de años de crisis, reestructuraciones, deudas y negociaciones frustradas, el futuro de una de las marcas más emblemáticas de la industria láctea argentina vuelve a estar sobre la mesa.