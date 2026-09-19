Losada marca distancia y pone condiciones ante el debate por las PASO

En medio de las negociaciones del Gobierno nacional para avanzar con una eventual suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la senadora santafesina Carolina Losada planteó una posición que introduce matices dentro del oficialismo provincial.

La legisladora defendió el mecanismo de primarias como una herramienta para que la ciudadanía tenga participación directa en la definición de candidaturas. Sin embargo, evitó cerrar por completo la puerta a una suspensión de cara a 2027 y señaló que cualquier modificación debería ser analizada en profundidad.

Durante una entrevista radial, Losada sostuvo que considera a las PASO un sistema positivo porque permite que sean los votantes quienes definan a los candidatos, en lugar de que esa decisión quede exclusivamente en manos de dirigentes partidarios.

Al mismo tiempo, diferenció entre eliminar definitivamente las primarias y suspenderlas de manera excepcional. Sobre una eventual eliminación, planteó que debería existir previamente una alternativa que mejore el mecanismo vigente.

La postura de la senadora se conoció poco después de que el gobernador Maximiliano Pullaro expresara su disposición a acompañar una suspensión de las PASO nacionales. El mandatario santafesino cuestionó su utilización a nivel nacional y señaló el costo que implica su realización, aunque marcó una diferencia con el sistema electoral de Santa Fe, donde consideró que las primarias han tenido una función relevante.

El debate adquiere especial importancia en el Senado, donde el oficialismo nacional necesita reunir una mayoría de 37 votos para modificar las reglas electorales. Para alcanzar ese número, La Libertad Avanza mantiene conversaciones con distintos bloques opositores y aliados, entre ellos sectores de la UCR, el PRO y representantes provinciales.

En ese escenario, las posiciones de los senadores santafesinos adquieren relevancia. Losada y Eduardo Galaretto forman parte de los votos que el oficialismo necesita para intentar avanzar con su propuesta.

La discusión sobre las PASO, además, se desarrolla en paralelo a otras iniciativas impulsadas por el Gobierno, entre ellas el proyecto de ficha limpia. Losada dejó en claro que ambos debates deben ser considerados por separado y que su postura sobre uno de los temas no implica necesariamente un respaldo automático al otro.

Así, el tratamiento de la reforma electoral queda sujeto a una negociación parlamentaria todavía abierta, mientras los distintos sectores terminan de definir sus posiciones de cara a los próximos debates en el Congreso.