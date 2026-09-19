TGN proyecta una inversión de US$ 2.200 millones para llevar más gas de Vaca Muerta al Litoral

Transportadora de Gas del Norte (TGN) anunció un ambicioso plan de infraestructura energética que contempla una inversión total cercana a los US$ 2.200 millones, con el objetivo de ampliar la capacidad de transporte y aprovechar el potencial productivo de Vaca Muerta.

El proyecto busca, además, atender las restricciones de abastecimiento que afectan a distintas regiones del país, especialmente el Centro, el Norte y el Litoral, donde el crecimiento de la demanda requiere nuevas obras de transporte.

La iniciativa central será la construcción del Gasoducto Manuel Belgrano, una infraestructura de 753 kilómetros que conectará Tratayén, en Neuquén, con La Carlota, en Córdoba.

La traza atravesará cinco provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Luis y Córdoba, y demandará una inversión estimada en US$ 1.500 millones.

Un gasoducto de 753 kilómetros

El nuevo ducto estará compuesto por dos segmentos. El primero tendrá una extensión de 278 kilómetros y un diámetro de 36 pulgadas, mientras que el segundo alcanzará los 475 kilómetros con un diámetro de 30 pulgadas.

El proyecto también contempla la construcción de una nueva planta compresora en Tratayén, en las proximidades de Añelo, una zona estratégica por su cercanía con los principales desarrollos de gas de Vaca Muerta.

Pero la infraestructura no se limitará al recorrido principal. El plan incluye una serie de obras complementarias sobre el sistema de transporte de TGN, que permitirán extender los beneficios del proyecto hacia otras regiones del país.

Santa Fe, entre las provincias beneficiadas

Para Santa Fe y el conjunto del Litoral, la ampliación de la infraestructura gasífera apunta a resolver una de las principales limitaciones para acompañar el crecimiento de la demanda.

Las obras previstas sobre el Sistema TGN permitirían incorporar hasta 14 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d) de capacidad adicional de transporte.

El incremento resulta estratégico tanto para el abastecimiento residencial como para el desarrollo de actividades industriales y productivas que requieren disponibilidad de gas.

De concretarse el proyecto, la mayor capacidad de transporte permitiría conectar de manera más eficiente la creciente producción gasífera de Vaca Muerta con los centros de consumo del centro y norte argentino, fortaleciendo además el abastecimiento energético del Litoral.