Pampa Energía evalúa una millonaria alternativa para el complejo industrial del Gran Rosario

El cierre de la planta de caucho sintético de Pampa Energía generó preocupación en el Cordón Industrial del Gran Rosario y puso en alerta a alrededor de 200 trabajadores vinculados al complejo.

En medio de este escenario, la compañía encabezada por Marcelo Mindlin analiza una alternativa de gran magnitud para esas instalaciones: avanzar con la construcción de una segunda planta de urea en la región.

El proyecto contempla una inversión estimada en US$1.800 millones y permitiría ampliar la capacidad de producción de fertilizantes en una zona estratégica para la industria y el sector agroexportador.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta un obstáculo clave relacionado con el abastecimiento de gas. Para concretarse, la nueva planta requiere que se complete el gasoducto que conecta Vaca Muerta con Santa Fe, particularmente el tramo entre Salliqueló y San Jerónimo.

La obra había alcanzado un importante grado de avance, pero durante 2024 quedó suspendida por decisión del Gobierno de Javier Milei. Desde entonces, la continuidad de ese proyecto de infraestructura se convirtió en un factor determinante para definir el futuro de la inversión de Pampa Energía.

Así, mientras el cierre de la planta de caucho sintético genera incertidumbre entre los trabajadores de la región, sobre el mismo complejo industrial aparece una posibilidad de transformación vinculada a una inversión multimillonaria y al desarrollo de la producción de urea.