Alivio para la Selección Argentina: podrá cumplir sanciones del Mundial en los próximos amistosos

La Selección Argentina recibió una noticia importante de cara a sus próximos compromisos internacionales. La AFA confirmó que los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín fueron aprobados por la CONMEBOL bajo la categoría “Amistoso Internacional 1er Nivel”, una condición que permitirá que sean contabilizados para el cumplimiento de las sanciones impuestas por la FIFA tras el Mundial 2026.

De esta manera, los partidos que disputará el equipo de Lionel Scaloni entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre tendrán también incidencia disciplinaria. La AFA había solicitado formalmente que las suspensiones pudieran cumplirse en amistosos de clase A y la FIFA aprobó el pedido.

Qué jugadores podrán empezar a cumplir sus sanciones

La FIFA había sancionado a cuatro integrantes de la delegación argentina por los incidentes ocurridos después de la final del Mundial. Los castigos fueron de un partido para Thiago Almada, siete para Nahuel Molina, diez para Leandro Paredes y tres para Roberto Ayala, además de las correspondientes multas económicas.

Con la aprobación de los amistosos de primer nivel, las sanciones comenzarán a descontarse en estos encuentros.

Thiago Almada: recibió una suspensión de una fecha, por lo que podrá cumplirla en el primero de los amistosos que dispute Argentina.

Roberto Ayala: el ayudante de campo de Scaloni fue sancionado con tres partidos. Al contar los tres amistosos, podrá completar allí su suspensión.

Nahuel Molina: arrastra un castigo de siete encuentros. Con los tres amistosos podrá comenzar a descontar las fechas, aunque todavía le quedarán partidos por cumplir.

Leandro Paredes: recibió la sanción más extensa, de diez partidos. También podrá empezar a cumplirla durante esta serie de amistosos. La AFA, además, mantiene abiertas las vías de apelación ante FIFA y, eventualmente, ante el TAS.

Cuándo jugará Argentina los tres amistosos

La AFA confirmó que la Selección tendrá tres partidos en Argentina durante la próxima ventana internacional.

30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba .

3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en Buenos Aires .

6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el Monumental .

El último encuentro tendrá además un significado especial, ya que será el partido elegido para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, luego de su decisión de retirarse del combinado nacional.

La AFA también busca revertir la sanción sobre el público

Además de las suspensiones individuales, la FIFA impuso a la AFA una sanción relacionada con el comportamiento de los espectadores durante el Mundial.

La medida establece el cierre del 50% de las tribunas en el próximo partido oficial que Argentina dispute como local, aunque existe una alternativa que permite utilizar parte de esos lugares con grupos comunitarios y bajo determinadas condiciones.

La AFA continúa realizando gestiones para intentar modificar esta situación. Mientras tanto, la aprobación de los tres amistosos como partidos internacionales de primer nivel representa un avance para que los futbolistas y el integrante del cuerpo técnico sancionados puedan comenzar a descontar sus respectivas suspensiones.