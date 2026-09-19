La dieta de Sandra Bullock a los 62 años: los alimentos que elige y qué agrega a su café

En plena promoción de “Practical Magic 2”, Sandra Bullock habló sobre algunos de sus hábitos de alimentación y contó cómo incorpora proteínas a sus comidas. A los 62 años, la actriz explicó que suele elegir yogur griego, ensalada de pollo desmenuzado y péptidos de proteína en el café.

La revelación surgió durante una conversación con Amy Poehler, quien le preguntó cómo consume proteínas. Bullock respondió que uno de sus alimentos habituales es el yogur griego espeso con 0% de grasa y que también disfruta de una ensalada preparada con pollo desmenuzado.

Además, la actriz contó que agrega pequeñas cantidades de péptidos de proteína a su café de la mañana. Sin embargo, durante la charla también se tomó con humor la tendencia a aumentar el consumo de este macronutriente y planteó una duda sobre sus efectos a largo plazo.

Qué aporta el pollo a la alimentación

El pollo es una de las fuentes de proteína animal más utilizadas. Entre sus diferentes cortes, la pechuga se caracteriza por aportar una cantidad elevada de proteínas con relativamente poca grasa, especialmente cuando se consume sin piel.

Una porción de aproximadamente 95 gramos de pechuga de pollo deshuesada y sin piel aporta alrededor de 160 calorías y 32 gramos de proteína. Además, contiene vitaminas y minerales importantes, entre ellos niacina (vitamina B3) y vitamina B6.

Estas vitaminas participan en diferentes procesos del organismo, incluido el metabolismo energético y el funcionamiento del sistema nervioso.

De todos modos, las características nutricionales pueden variar según el corte, la preparación y los ingredientes que acompañen al pollo. Por eso, una ensalada de pollo puede tener perfiles muy diferentes dependiendo de los alimentos y aderezos que se incorporen.

Yogur griego: proteínas, calcio y otros nutrientes

El otro alimento que Bullock mencionó como parte de su rutina es el yogur griego, un producto lácteo fermentado que puede aportar proteínas, calcio, potasio y vitaminas.

Su composición depende de la variedad elegida. El yogur griego suele tener una concentración de proteínas superior a la de algunos yogures convencionales debido al proceso de filtrado.

Además, al tratarse de un alimento fermentado, algunas variedades contienen cultivos vivos. Estos microorganismos forman parte de la alimentación asociada al cuidado de la microbiota intestinal, aunque los efectos pueden depender de las cepas presentes y de la cantidad consumida.

La evidencia científica también encontró una asociación entre un mayor consumo de yogur y determinados indicadores de salud ósea. Un estudio realizado en más de 4.000 adultos mayores de 60 años observó que quienes consumían yogur con mayor frecuencia presentaban mejores indicadores de densidad mineral ósea y función física. Sin embargo, se trató de un estudio observacional, por lo que no permite afirmar que el yogur sea la causa directa de esos beneficios.

Qué son los péptidos que Bullock agrega al café

Bullock también mencionó el uso de péptidos de proteína en su café matutino. Los péptidos son cadenas cortas formadas por aminoácidos y pueden encontrarse en diferentes suplementos y productos nutricionales.

En el caso de los suplementos de péptidos o proteínas, su utilidad depende de la composición concreta del producto y de las necesidades nutricionales de cada persona. No son un ingrediente imprescindible para llevar una alimentación saludable, especialmente si la dieta ya aporta suficiente proteína a través de alimentos.

Por eso, la elección de suplementos debería evaluarse de acuerdo con la alimentación general y las necesidades individuales, en lugar de asumir que incorporarlos necesariamente produce un beneficio adicional.

La particular reflexión de Sandra Bullock sobre las proteínas

Durante la conversación con Poehler, Bullock también hizo una observación en tono de broma sobre el creciente interés por las dietas con alto contenido de proteínas.

La actriz reconoció que prioriza este macronutriente en algunas de sus comidas, pero cuestionó con humor qué podría ocurrir si en el futuro se comprobara que las personas están consumiendo cantidades excesivas.

La reflexión aparece en un contexto en el que las dietas hiperproteicas y el llamado “proteinmaxxing” ganaron popularidad, especialmente en redes sociales.

Sin embargo, consumir proteínas no significa necesariamente llevar una alimentación más saludable. La cantidad adecuada depende de factores como la edad, el peso, el nivel de actividad física, el estado de salud y el resto de la dieta.

Por eso, aunque los alimentos mencionados por Bullock pueden formar parte de una alimentación equilibrada, su rutina personal no debe interpretarse como una fórmula nutricional universal.