Zidane comienza su ciclo en Francia

Zinedine Zidane comenzó una nueva etapa al frente de la Selección de Francia y, además de presentar su primera convocatoria, habría establecido cambios en la rutina del plantel. Según informó RMC Sport, el entrenador busca reducir la exposición mediática de los futbolistas durante las concentraciones y poner el foco en la preparación deportiva.

Una de las principales modificaciones estaría relacionada con el ingreso al Centro Nacional del Fútbol de Clairefontaine, lugar habitual de concentración de los Bleus. De acuerdo con el medio francés, el acceso de fotógrafos y cámaras a la zona donde llegan los jugadores fue restringido.

La medida supone un cambio respecto de la dinámica que se había instalado durante los últimos años, cuando la llegada de los internacionales franceses al predio se había convertido en un espectáculo seguido de cerca por los medios y las redes sociales.

Menos exposición y más concentración

La llegada de los jugadores a Clairefontaine había adquirido una importante dimensión mediática. Los futbolistas aparecían frente a las cámaras con sus diferentes looks, prendas de diseñador y accesorios, en imágenes que rápidamente se trasladaban a las redes sociales.

Según RMC Sport, Zidane pretende terminar con esa exposición durante las concentraciones y considera que el momento de llegada al predio debe estar vinculado exclusivamente con el trabajo de la selección.

Por ese motivo, una de sus primeras decisiones habría sido limitar la presencia de los medios en la zona de acceso al centro de entrenamiento.

Clairefontaine es el lugar de concentración de las distintas selecciones francesas y ocupa un lugar central dentro de la estructura de la FFF. La propia Federación destaca el carácter formativo y profesional del complejo, que funciona como centro nacional de fútbol desde 1988.

Las otras reglas que habría impuesto Zidane

El cambio de clima no se limitaría a la relación con los medios. Siempre según la información publicada por RMC Sport, el nuevo cuerpo técnico también pretende establecer mayor disciplina dentro de la concentración.

Entre las medidas mencionadas aparecen la utilización de indumentaria oficial de la Federación Francesa de Fútbol o ropa de viaje sobria, además de una posible reducción del uso de teléfonos celulares en determinados espacios comunes.

A esto se sumarían horarios más estrictos para las comidas y los períodos de recuperación, con la intención de ordenar la rutina de los jugadores durante los días de concentración.

La idea de Zidane sería establecer una dinámica más enfocada en el rendimiento y reducir aquellos elementos externos que puedan distraer al plantel.

El primer desafío de Zidane al frente de Francia

Zidane fue anunciado como nuevo seleccionador francés a mediados de 2026 y asumió el cargo con un contrato que se extiende hasta el Mundial de 2030. Su estreno oficial está vinculado a la nueva edición de la Liga de Naciones de la UEFA.

El primer ciclo del exentrenador del Real Madrid incluye una generación liderada por figuras como Kylian Mbappé, quien continúa siendo una de las principales referencias del seleccionado.

La nueva etapa comenzó con una serie de decisiones destinadas a marcar diferencias respecto del ciclo anterior. El objetivo declarado es poner el foco en el trabajo del equipo y en la preparación para los próximos desafíos internacionales, mientras Zidane empieza a imprimir su sello en la selección que buscará volver a pelear por los grandes títulos.