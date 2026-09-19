Hyrox: qué es el fenómeno del fitness que combina fuerza y resistencia y llegó a Argentina

El HYROX dejó de ser una disciplina exclusiva de algunos gimnasios y se convirtió en un fenómeno internacional que combina running y entrenamiento funcional en una competencia con un formato idéntico en distintos países.

La propuesta ya desembarcó en Argentina, donde tuvo su primera edición en Buenos Aires. El evento se realizó en La Rural y la organización ya confirmó una nueva competencia para el 20 y 21 de marzo de 2027, nuevamente en el predio porteño.

La particularidad de HYROX es que no se trata simplemente de correr ni de completar un circuito de ejercicios. Cada participante debe demostrar resistencia cardiovascular, fuerza y capacidad para sostener el esfuerzo durante toda la prueba.

¿Cómo es una competencia de HYROX?

El formato oficial es sencillo de entender, aunque exigente a la hora de llevarlo a la práctica: 8 kilómetros de carrera y 8 estaciones de ejercicios funcionales.

La prueba comienza con un kilómetro de running y luego llega la primera estación. Después se repite la secuencia hasta completar los ocho kilómetros y todos los ejercicios. La estructura es la misma en las competencias de todo el mundo, lo que permite comparar los resultados de los participantes a nivel internacional.

Las ocho estaciones son:

SkiErg: 1000 metros en el ergómetro de esquí.

Sled Push: empuje de trineo.

Sled Pull: arrastre de trineo.

Burpee Broad Jumps: burpees combinados con saltos en longitud.

Rowing: 1000 metros de remo.

Farmers Carry: caminata transportando pesas.

Sandbag Lunges: estocadas con un saco de arena.

Wall Balls: sentadillas y lanzamientos de balón medicinal contra una pared.

La dificultad cambia según la división, principalmente por los pesos y las cargas utilizadas, mientras que la distancia total de carrera se mantiene en ocho kilómetros.

Las distintas modalidades

Una de las características que explica el crecimiento de HYROX es que no está pensado únicamente para atletas profesionales. Existen diferentes modalidades que permiten participar de acuerdo con el nivel y la experiencia de cada competidor.

Open: es la categoría destinada al público general y utiliza cargas inferiores a las de la división Pro.

Pro: está orientada a atletas más experimentados y presenta pesos considerablemente mayores en varias estaciones.

Doubles: se compite en pareja y los participantes pueden distribuir entre ellos el trabajo de las estaciones, mientras realizan juntos los tramos de carrera.

Relay: equipos de cuatro integrantes se reparten la carrera y las estaciones de ejercicios.

De esta manera, la competencia puede reunir en un mismo evento tanto a deportistas de alto nivel como a personas que buscan poner a prueba su estado físico.

HYROX ya tiene su lugar en Argentina

La llegada de HYROX al país tuvo su primera edición en La Rural de Buenos Aires, en junio de 2026. El evento significó el desembarco oficial de la competencia en Argentina y permitió incorporar al país al calendario internacional.

La respuesta llevó a que la organización confirmara una segunda edición para el 20 y 21 de marzo de 2027, nuevamente en La Rural. Será una competencia de dos días y contará con distintas categorías y modalidades.

Además de la competencia, el formato busca generar una experiencia alrededor del evento, con público, acompañantes y participantes compartiendo el mismo espacio.

¿Por qué HYROX se volvió tan popular?

Una de las claves está en su formato estandarizado. A diferencia de otras competencias de fitness en las que los ejercicios pueden cambiar de una edición a otra, HYROX mantiene una estructura fija: 8 kilómetros de running y las mismas ocho estaciones funcionales.

Eso permite que cada participante pueda comparar su tiempo con atletas de otras ciudades y países y seguir su evolución a lo largo de diferentes competencias. La organización también mantiene rankings globales y un campeonato mundial al final de cada temporada.

El resultado es una disciplina que combina características de una carrera de resistencia con movimientos propios del entrenamiento funcional y que busca medir fuerza, resistencia y capacidad para mantener el ritmo bajo fatiga.

Con su primera edición ya realizada y una nueva fecha confirmada para marzo de 2027, HYROX empieza a consolidarse también dentro del calendario deportivo argentino.