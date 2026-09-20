El keniano Bethwel Kibet Chumba ganó la Maratón de Buenos Aires

La Maratón de Buenos Aires 2026 tuvo este domingo una nueva edición multitudinaria, con miles de corredores recorriendo las calles de la Ciudad. En la competencia principal, el triunfo quedó en manos de los atletas de Kenia: Bethwel Kibet Chumba ganó la prueba masculina, mientras que Rebecca Chesir se impuso entre las mujeres.

Chumba completó los 42 kilómetros en 2 horas, 8 minutos y 22 segundos y se quedó con una carrera que reunió a destacados representantes del atletismo internacional. El keniano sostuvo un ritmo competitivo durante gran parte del recorrido y terminó imponiéndose en las calles porteñas.

La edición 2026 contó con 16.348 corredores de 64 países, además de representantes de las 24 provincias argentinas. La organización había preparado un importante grupo de atletas de elite, con varios corredores que llegaban con antecedentes por debajo de las 2 horas y 7 minutos.

Ignacio Erario, el mejor argentino

Entre los representantes nacionales, el mendocino Ignacio Erario volvió a destacarse y fue el argentino mejor ubicado en la clasificación general.

El atleta completó la distancia en 2 horas, 16 minutos y 34 segundos, protagonizando una destacada actuación en el circuito porteño.

Erario llegaba como uno de los principales exponentes argentinos para esta edición, después de haber sido una de las figuras nacionales en las pruebas de fondo durante la temporada. En agosto, además, había terminado sexto en los 21K de Buenos Aires con una marca de 1:00:59.

Rebecca Chesir ganó entre las mujeres

La competencia femenina también quedó en manos de una representante de Kenia. Rebecca Kangogo Chesir cruzó la línea de llegada en 2 horas, 23 minutos y 36 segundos y se consagró campeona de los 42K porteños.

La atleta africana formaba parte de un competitivo grupo internacional que llegó a Buenos Aires con antecedentes de alto nivel. Antes de la carrera, su mejor registro personal era de 2:24:25, de acuerdo con la lista de atletas de elite presentada por la organización.

Entre las argentinas, una de las principales protagonistas fue Chiara Mainetti, quien completó la competencia en 2 horas, según los resultados difundidos tras la carrera.

Una nueva edición con presencia internacional

La Maratón de Buenos Aires volvió a reunir a corredores amateurs y atletas de elite en uno de los principales eventos de running de la región. El recorrido, con largada y llegada en la zona de Figueroa Alcorta y Dorrego, atravesó distintos puntos emblemáticos de la Ciudad.

La competencia porteña forma parte del calendario internacional de atletismo y se caracteriza por un circuito plano y rápido, una de las razones por las que cada año atrae a corredores de distintos países en busca de buenas marcas.