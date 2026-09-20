Argentina venció 1-0 a Uruguay y sigue con vida en los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina Sub 19 consiguió un triunfo clave ante Uruguay y volvió a meterse de lleno en la pelea por las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Diego Placente se impuso 1-0 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por la segunda fecha del Grupo B.

El partido tuvo un desarrollo parejo durante buena parte del encuentro, pero Argentina fue el equipo que más buscó romper el cero. Después de varias aproximaciones, la diferencia llegó en el segundo tiempo: Franco Domínguez marcó de cabeza a los 72 minutos, tras un centro de Facundo Jainikoski.

Argentina se recuperó después de la derrota ante Paraguay

El seleccionado juvenil necesitaba sumar después de su estreno adverso en el torneo. En la primera fecha, Argentina cayó 2-1 ante Paraguay, pese a haberse puesto en ventaja durante el primer tiempo.

El triunfo ante Uruguay le permitió alcanzar los tres puntos y quedar, por ahora, en el segundo lugar del Grupo B, en zona de clasificación a las semifinales.

Ahora, el equipo de Placente tendrá una última fecha decisiva: Argentina enfrentará a Venezuela el lunes 21 de septiembre a las 15, nuevamente en el estadio Marcelo Bielsa. Paraguay y Uruguay se medirán ese mismo día en el otro encuentro de la zona.

Los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales, que se disputarán el 23 de septiembre. La final y el partido por la medalla de bronce están programados para el 25.

Franco Domínguez apareció en el momento justo

El partido ante Uruguay se mantuvo sin goles durante más de una hora. Argentina tuvo varias oportunidades para ponerse en ventaja, pero encontró la solución recién en el complemento.

A los 72 minutos, Facundo Jainikoski envió un centro preciso al área y Franco Domínguez apareció para conectar un cabezazo que terminó en el fondo de la red.

El futbolista de Estudiantes de La Plata había sido una de las figuras del debut ante Paraguay, cuando también había marcado el único gol argentino en la derrota 2-1.

Scaloni siguió el partido desde la tribuna

El encuentro tuvo además una presencia especial. Lionel Scaloni estuvo en el estadio Marcelo Bielsa junto a integrantes de su cuerpo técnico, entre ellos Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, para observar al seleccionado juvenil.

La Selección Argentina Sub 19 buscará ahora cerrar la fase de grupos con otro triunfo ante Venezuela para asegurarse un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

El fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se disputa íntegramente en Rosario, con el estadio Marcelo Bielsa como sede de todos los partidos. Argentina buscará repetir el título conseguido en las ediciones de 1982 y 1986.