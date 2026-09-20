Lali Espósito lamentó el presente del cine nacional desde el Festival de San Sebastián

Lali Espósito llegó al Festival Internacional de Cine de San Sebastián para presentar Glaxo, la nueva película de Benjamín Naishtat que forma parte de la Sección Oficial de la 74ª edición del prestigioso certamen español. Durante su paso por el festival, la actriz y cantante también se refirió al presente de la industria audiovisual argentina y expresó su preocupación por la situación del sector.

La película está basada en la novela homónima de Hernán Ronsino, publicada en 2009, y cuenta una historia que comienza en Chivilcoy en 1957 y se extiende durante varias décadas. El elenco está integrado, además de Lali, por Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Esteban Lamothe, Manu Fanego y Alan Sabbagh. Glaxo tiene una duración de 106 minutos y es una coproducción entre Argentina y Brasil.

Lali habló sobre el difícil momento del cine argentino

En medio de las actividades de presentación de la película, Lali fue consultada por el momento que atraviesa el cine nacional. En diálogo con el medio español Mediafestival, la artista manifestó su preocupación y cuestionó las políticas del Gobierno hacia el sector.

“El cine argentino está pasando un muy mal momento. Ha sido muy atacado por el gobierno que tenemos en este momento y eso es muy difícil para poder hacer cine”, sostuvo.

La cantante se refirió de esta manera a las dificultades que, según su mirada, atraviesa actualmente la industria audiovisual argentina. Sus declaraciones se produjeron justamente en uno de los principales festivales internacionales de cine, donde una producción argentina compite en la Sección Oficial.

Su reflexión sobre la polarización y los discursos de odio

Durante la misma entrevista, Espósito amplió su análisis y vinculó la situación argentina con un fenómeno que, según consideró, también se observa en otros países.

“Es una dinámica y una narrativa que se instaló medio a nivel global: la polarización, los discursos de odio”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que este tipo de discursos contribuyen a profundizar las divisiones sociales y cuestionó que se genere una mirada negativa hacia quienes piensan diferente.

“Una narrativa que divide mucho a la gente entre sí, porque lograron hacer que haya gente que piense que sus pares no merecen algo”, agregó la artista.

El mensaje que Lali llevó a San Sebastián

Durante su estadía en la ciudad española, Lali también llamó la atención por uno de sus looks. La actriz apareció con una remera blanca que llevaba estampada la frase “Las Malvinas son argentinas”, una consigna que retomó la estética de la bandera que mostró la Selección Argentina tras su triunfo ante Inglaterra en el Mundial 2026.

La elección del mensaje generó repercusión en redes y medios argentinos, aunque la principal actividad de Espósito en el festival estuvo vinculada con la presentación de Glaxo.

Glaxo , en competencia por la Concha de Oro

La película dirigida por Benjamín Naishtat compite en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, donde busca quedarse con la Concha de Oro. La historia se desarrolla en Chivilcoy y sigue a cuatro jóvenes cuya relación se ve alterada por la llegada de un expolicía y su esposa. Décadas después, las consecuencias de aquellos acontecimientos vuelven a aparecer.

Para Naishtat, el festival representa además un escenario conocido: su película Puan, codirigida con María Alché, ganó el premio al Mejor Guion en San Sebastián en 2023.

Al cerrar su reflexión sobre el momento actual, Lali sostuvo: “Le toca a cada quien pelear lo que está pasando y, bueno, no es fácil, pero hay que dar esa batalla”.