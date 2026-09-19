La Joaqui lanzó el adelanto de su próximo tema, inspirado en Wanda Nara

La Joaqui sorprendió al anunciar una nueva canción inspirada en Wanda Nara, que llevará el nombre de la empresaria y conductora. El lanzamiento está previsto para el miércoles 23 de septiembre y la cantante ya comenzó a generar expectativa con una producción de fotos vinculada con la estética del tema.

El anticipo llegó a través de Instagram, donde La Joaqui compartió varias imágenes tomadas durante el rodaje y escribió: “Miércoles 23 tenemos una cita, se llama Wanda Nara”, acompañado por dos emojis de guantes de boxeo.

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores y también tuvo una reacción especial de la propia Wanda, quien dejó dos comentarios en el posteo.

La reacción de Wanda Nara al anuncio

Wanda Nara fue una de las primeras en responder a la publicación de su amiga. “Joaquina el próximos es juntas, te quiero mucho amiga”, escribió junto a un corazón. Poco después, sumó otro mensaje: “Loviu”, acompañado por cuatro emojis de fuego.

El vínculo entre ambas comenzó durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, donde sus hijas se hicieron amigas. A partir de ese acercamiento, La Joaqui y Wanda también construyeron una relación cercana que luego mostraron públicamente en distintas oportunidades.

El posteo de la cantante superó las 59.800 reacciones, mientras que los comentarios de Wanda se ubicaron entre los más destacados de la publicación.

Autos de lujo, looks y una revista ficticia

Las imágenes del backstage muestran que La Joaqui armó una estética especialmente vinculada con el universo asociado a Wanda Nara. La producción fue realizada en un espacio tipo galpón, con autos de alta gama utilizados como parte de la escenografía.

En las fotografías, la cantante aparece con distintos looks, aunque predomina un conjunto de dos piezas beige, el cabello recogido en una cola alta y un maquillaje marcado en los ojos.

Una de las imágenes la muestra apoyada sobre un auto blanco, mientras que en otra, realizada en blanco y negro, aparece encendiendo un cigarrillo. También hay fotografías en las que posa sobre el capó de otro vehículo.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue una revista ficticia llamada “Ta Te Ti”, con una tapa roja y blanca y el número 420. En la portada aparece una imagen de Wanda y un titular que dice: “Hago plata con embrollos corte Wanda Nara”.

La publicación ficticia también incluye frases como “Del escándalo al éxito” y “Lujo, viajes y negocios”, en clara referencia al personaje público construido alrededor de la empresaria.

La Joaqui prepara el estreno de “Wanda Nara”

La producción fotográfica funciona como adelanto visual del nuevo lanzamiento de la cantante, que llegará el 23 de septiembre. La elección del nombre y la participación pública de Wanda en la promoción hicieron que el anuncio rápidamente generara repercusión en redes.

El tema será uno de los nuevos lanzamientos de La Joaqui, quien durante 2026 también presentó canciones como “Te vi”, su colaboración con Callejero Fino, y otros trabajos dentro de la escena urbana.

Por ahora, la artista no adelantó detalles sobre la letra ni confirmó si Wanda tendrá una participación directa en la canción o en el videoclip. La expectativa quedó instalada con las imágenes del rodaje y el mensaje que anticipa la llegada del tema.