Boca vs. Vélez: el Tribunal tomó su primera decisión formal por la Copa Argentina

La definición del cruce entre Boca y Vélez por la Copa Argentina deberá esperar unos días más. El Tribunal de Disciplina de la AFA decidió remitir el expediente a una sesión especial del Comité Ejecutivo que se realizará el martes 22 de septiembre, por lo que todavía no está definido quién enfrentará a Racing en los cuartos de final.

El caso se inició luego del partido disputado el 2 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes, donde Boca y Vélez empataron 0-0 durante los 90 minutos y el conjunto de La Ribera se impuso 4-3 en la definición por penales.

Vélez presentó posteriormente una protesta formal ante el Tribunal de Disciplina para solicitar la impugnación del encuentro y su clasificación a los cuartos de final, a raíz de una presunta infracción reglamentaria de Boca.

La primera decisión del Tribunal

El organismo disciplinario ya había dado un primer paso al darle cinco días a Boca para presentar su descargo frente a la presentación realizada por Vélez. El Xeneize respondió al reclamo y el expediente continuó su curso.

Ahora, en lugar de emitir una resolución definitiva, el Tribunal determinó que las actuaciones serán tratadas en la sesión especial del 22 de septiembre.

De esta manera, la clasificación de Boca no queda definida de manera definitiva hasta que se conozca el fallo y Racing todavía no tiene confirmado a su rival para los cuartos de final.

¿Por qué Vélez reclama la clasificación?

El planteo del Fortín se centra en la cantidad de futbolistas extranjeros incluidos por Boca en la planilla oficial del partido.

Según la presentación de Vélez, el Xeneize anotó a seis jugadores extranjeros, cuando la normativa establece un máximo de cinco. Los futbolistas señalados fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero.

La particularidad es que Ángel Romero fue incluido en la planilla, pero no ingresó al campo de juego. Los otros cinco sí tuvieron participación durante el encuentro.

A partir de esa situación, Vélez sostiene que se produjo una alineación indebida y pidió que Boca sea sancionado con la pérdida del partido. En consecuencia, el club de Liniers pretende que se le otorgue la clasificación a los cuartos de final.

La defensa de Boca y la espera por el fallo

La postura de Boca apunta, entre otros argumentos, a que el sexto extranjero que figuraba en la planilla no sumó minutos durante el partido. Además, el club hizo referencia a antecedentes en los que infracciones de características similares no derivaron en la pérdida del encuentro, sino en otro tipo de sanciones.

Por ahora, el Tribunal no tomó una decisión definitiva sobre el reclamo. El expediente pasó al Comité Ejecutivo y el 22 de septiembre se conocerá la resolución que determinará si Boca mantiene su clasificación o si Vélez avanza a la siguiente instancia.

La resolución llegará pocos días antes del partido previsto entre Racing y el ganador de esta llave, por lo que la Copa Argentina todavía tiene pendiente definir uno de sus cruces de cuartos de final.