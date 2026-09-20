Lucas Blondel habló tras amargar a River en el Monumental

Huracán dio el golpe en el Monumental y venció 2-1 a River por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Diego Martínez se impuso con goles de Óscar Cortés y Lucas Blondel, mientras que Tomás Galván había marcado el empate transitorio para el conjunto de Núñez.

La victoria tuvo un sabor especial para Blondel, quien llegó al Globo a préstamo desde Boca y fue el encargado de marcar el tanto definitivo sobre el cierre del encuentro. El lateral apareció en ataque y sacó un remate cruzado desde afuera del área que terminó venciendo a Santiago Beltrán.

Tras el partido, el defensor habló en zona mixta y se refirió tanto a su gol como al particular recibimiento que tuvo en el estadio por su pasado en el Xeneize.

Blondel y un festejo especial ante River

Cuando le preguntaron cómo titularía el triunfo de Huracán, Blondel no dudó y eligió una frase que rápidamente quedó asociada a su actuación.

“Me gusta el Blondelazo”, respondió entre risas el lateral derecho al hacer referencia a su gol y a la victoria del equipo de Parque Patricios.

El jugador también habló sobre los silbidos que recibió cuando fue anunciado por la voz del estadio debido a su pasado en Boca, donde jugó desde mediados de 2023 hasta la temporada pasada.

“No creo, sinceramente no creo que me den bola a mí, les debo chupar un huevo”, expresó Blondel al minimizar la reacción de los hinchas.

“Son cosas que uno sueña de chico”

El gol frente a River fue además el primero de Blondel en el actual Torneo Clausura. Por eso, el defensor destacó el significado que tuvo convertir en un escenario como el Monumental.

“Es una cosa increíble, son cosas que uno sueña de chico, jugar en esta cancha, en La Bombonera. Se disfruta mucho y estoy feliz por la victoria”, sostuvo.

Blondel llegó a Huracán procedente de Boca y rápidamente se convirtió en una pieza importante del equipo de Diego Martínez. Ante River, su aparición en ataque terminó siendo determinante para que el Globo se llevara los tres puntos.

La estrategia de Huracán para sorprender a River

El defensor también explicó cuáles fueron algunas de las claves tácticas que utilizó Huracán para enfrentar al conjunto de Núñez. Según contó, el plan consistía en aprovechar los espacios que River dejaba cuando atacaba.

“Era un poco el plan de partido, sabíamos que no quedaban bien parados y en el primer tiempo tuvimos varias claras de contra”, explicó.

En esa línea, Blondel reconoció que el Globo sabía que tendría dificultades para manejar la pelota durante largos períodos, por lo que apostó a un planteo más directo y a aprovechar las transiciones.

“Sabíamos que era difícil tener la pelota. Salió bastante bien, pudimos tapar muy bien los ataques de ellos”, agregó.

El defensor también destacó el nivel de la definición de Cortés y valoró que Huracán haya sabido aprovechar sus oportunidades: “El gol fue un golazo de afuera del área y por suerte nos quedó esa y nos pudimos llevar la victoria”.

Con el triunfo, Huracán llegó a los 16 puntos y quedó tercero en la Zona B, además de extender su buen momento en el campeonato. Para River, en cambio, significó la primera derrota desde la llegada de Leonardo Ponzio, luego de tres victorias consecutivas.

Además, el Globo mantiene una racha favorable ante el Millonario en el Monumental: no pierde en ese estadio desde 2016.