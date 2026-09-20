Verduras: cómo lavarlas correctamente para quitar la tierra y reducir las bacterias

Lavar correctamente las verduras antes de consumirlas es una de las medidas más simples para eliminar restos de tierra y reducir la presencia de microorganismos en su superficie. Si bien el lavado no garantiza la eliminación total de las bacterias, una manipulación adecuada puede ayudar a disminuir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA).

Organismos como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan una serie de pautas para manipular frutas y verduras de manera segura. Entre ellas, se encuentran el lavado con agua corriente, la higiene de las manos y la prevención de la contaminación cruzada.

Por qué es importante lavar las verduras antes de consumirlas

Los vegetales pueden entrar en contacto con microorganismos y suciedad durante distintas etapas, desde el cultivo y la cosecha hasta el transporte, la comercialización y el almacenamiento.

Por eso, la FDA recomienda lavar las verduras con agua corriente potable inmediatamente antes de consumirlas, cortarlas o cocinarlas. La indicación también alcanza a aquellos alimentos cuya piel o cáscara no se come.

Esto se debe a que, al cortar o pelar un vegetal sin haberlo lavado previamente, el cuchillo o el pelador puede trasladar la suciedad y los microorganismos de la superficie hacia la parte que se va a consumir.

Manos, utensilios y superficies: la primera barrera contra la contaminación

El lavado de las verduras debe estar acompañado por una correcta higiene de la cocina. Antes de manipular alimentos frescos, es fundamental lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

También es importante mantener limpios los utensilios, las tablas de cortar y las superficies donde se preparan los alimentos.

Dentro de sus recomendaciones para una alimentación segura, la OMS aconseja separar los utensilios utilizados para verduras crudas de aquellos que entran en contacto con carnes, aves o pescados sin cocinar. De esta manera, se reduce el riesgo de contaminación cruzada.

Cómo lavar cada tipo de verdura

No todos los vegetales tienen la misma textura ni estructura. Por eso, la forma de lavarlos puede variar según su superficie, tamaño y porosidad.

Papas, zanahorias, pepinos y otros vegetales de piel firme

Los vegetales con superficies resistentes, como papas, zanahorias, pepinos, calabazas y zucchini, pueden acumular tierra en sus rugosidades.

En estos casos, la recomendación es frotar la superficie con las manos bajo el chorro de agua corriente. También puede utilizarse un cepillo limpio destinado exclusivamente a los alimentos.

El procedimiento debe realizarse antes de pelarlos, ya que de esta manera se evita trasladar la suciedad desde la piel hacia el interior.

Lechuga, espinaca y otras verduras de hoja

En las verduras de hoja, la tierra puede quedar atrapada entre las hojas y los pliegues.

Una alternativa es separar las hojas y enjuagarlas individualmente bajo el agua corriente, mientras se las manipula suavemente para retirar los restos visibles.

Luego pueden colocarse en un recipiente con agua limpia y fría y agitarse suavemente. Finalmente, deben escurrirse y secarse con una centrifugadora para ensaladas o un paño limpio.

El secado también ayuda a conservar mejor las hojas, ya que el exceso de humedad puede acelerar su deterioro.

Hongos y champiñones

Los hongos tienen una estructura que puede absorber agua con facilidad. Por eso, no es recomendable dejarlos durante largos períodos en remojo.

La opción más práctica es limpiarlos brevemente con agua corriente y fría o utilizar un paño húmedo, siempre inmediatamente antes de cortarlos o cocinarlos.

Verduras envasadas y prelavadas

Los productos que indican en su envase que están “listos para consumir” o “prelavados” fueron sometidos a procesos de higiene antes de su comercialización.

En estos casos, la FDA advierte que volver a lavarlos en una pileta, tabla o recipiente que no esté correctamente higienizado puede generar contaminación cruzada y volver a introducir microorganismos en el alimento.

Por qué no hay que lavar las verduras con detergente o jabón

Uno de los errores más frecuentes consiste en utilizar detergente, jabón o productos de limpieza domésticos para intentar desinfectar las verduras.

Sin embargo, la FDA desaconseja esta práctica. Las superficies de frutas y verduras pueden ser permeables y los productos químicos utilizados para limpiar la cocina no están diseñados para ser ingeridos.

Los residuos de jabón o detergente pueden provocar náuseas, vómitos, diarrea y malestar gastrointestinal. Además, la FDA señala que no existe evidencia suficiente para afirmar que los productos comerciales destinados a lavar frutas y verduras sean más efectivos que el lavado tradicional con agua corriente.

El método más seguro para lavar verduras

Para reducir la presencia de suciedad y microorganismos sin incorporar sustancias químicas, las recomendaciones pueden resumirse en algunos pasos básicos:

Lavarse las manos durante al menos 20 segundos antes de manipular los alimentos.

Mantener limpias y desinfectadas las superficies y los utensilios de la cocina.

Lavar las verduras con agua corriente potable antes de consumirlas, cortarlas o cocinarlas.

Frotar las superficies firmes para retirar tierra y residuos adheridos.

Separar las hojas cuando se trate de verduras de hoja y enjuagarlas cuidadosamente.

Evitar detergentes, jabones y productos de limpieza domésticos sobre los alimentos.

Secar los vegetales con un elemento limpio antes de almacenarlos o consumirlos.

Aunque ningún método de lavado elimina por completo todos los microorganismos, una correcta higiene de las manos, los utensilios y los alimentos permite reducir el riesgo de contaminación y mejorar la seguridad de las comidas preparadas en casa.