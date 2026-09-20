Cerúndolo y Tirante ganaron sus partidos y Argentina arrancó 2-0 ante Turquía en la Copa Davis

Argentina tuvo un comienzo perfecto ante Turquía en la Copa Davis. Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante se impusieron en los dos primeros singles de la serie por el Grupo Mundial I y dejaron al equipo nacional con una ventaja de 2-0, a un solo triunfo de asegurar la serie y avanzar a los Qualifiers.

La jornada se disputó en el estadio Ruca Che de Neuquén, donde el conjunto argentino contó con un importante respaldo del público. Después de las dos victorias individuales, Argentina necesita ganar uno de los tres partidos restantes para quedarse con la serie.

Cerúndolo abrió el camino con una victoria contundente

El primer punto quedó en manos de Francisco Cerúndolo, número 23 del ranking mundial, quien superó al turco Yanki Erel, ubicado en el puesto 329, por 6-0 y 6-4.

El argentino salió decidido y rápidamente marcó diferencias. Con un juego agresivo y mucha precisión, consiguió quedarse con el primer set sin ceder games y puso a Erel contra las cuerdas desde el comienzo.

La segunda manga fue más equilibrada. El tenista turco logró sostener sus turnos de saque y presentó mayor resistencia, pero Cerúndolo mantuvo el control del partido.

El quiebre conseguido en el tramo final le permitió adelantarse 5-4 y luego cerrar el encuentro con su servicio. Así, el argentino consiguió el primer punto de la serie después de poco más de una hora y media de partido.

Tirante volvió a responder y Argentina sacó ventaja de 2-0

En el segundo turno apareció Thiago Tirante, 52° del ranking ATP, quien enfrentó a Mert Alkaya, ubicado en el puesto 296.

El argentino no dejó pasar la oportunidad y consiguió una victoria por 6-2 y 6-4, en un partido que controló especialmente desde el fondo de la cancha.

Tirante tomó rápidamente la iniciativa y logró sacar una diferencia importante en el primer set. En el segundo, Alkaya intentó reaccionar, pero el argentino sostuvo la ventaja y terminó resolviendo el encuentro en dos mangas.

Con este resultado, Argentina cerró el sábado con un 2-0 y quedó a una sola victoria de quedarse con la serie.

Qué necesita Argentina para cerrar la serie

El domingo será decisivo en Neuquén. La jornada comenzará con el partido de dobles entre Guido Andreozzi y Andrés Molteni frente a Tuncay Duran y Arda Azkara.

Si la dupla argentina consigue el triunfo, el equipo nacional se quedará con la serie. En caso de que Turquía descuente, se disputarán los dos singles restantes para definir al ganador.

El objetivo de Argentina es conseguir la clasificación a los Qualifiers de la Copa Davis 2027 y dejar atrás la posibilidad de tener que afrontar una instancia de permanencia en el Grupo Mundial I.