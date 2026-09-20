Pullaro destacó la convocatoria de los Juegos Suramericanos y el legado deportivo para Santa Fe

Este domingo por la mañana, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presenció las finales de esquí náutico en las modalidades de slalom, figuras, wakeboard y salto, disputadas en el Lago del Sur de la ciudad de Santa Fe, en el marco de los Juegos Suramericanos 2026.

Durante la jornada, el mandatario destacó la participación de la ciudadanía en el evento y afirmó que «la ciudadanía de toda la provincia se apropió de los Juegos Suramericanos».

Pullaro definió a la competencia como un acontecimiento que trasciende lo deportivo. «Es un acontecimiento deportivo, pero también educativo, porque participan casi el 20 % de los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias de la provincia. Y, además, es una fiesta popular que nos llena de alegría», sostuvo.

Gran convocatoria y legado deportivo

El gobernador valoró la importante convocatoria registrada en las distintas sedes de los Juegos y remarcó que se observan estadios colmados y filas permanentes para ingresar a las competencias.

«Eso habla del legado que nos va a quedar», señaló Pullaro, quien aseguró que la Provincia continuará trabajando para sostener la inversión realizada y potenciar el impacto de la infraestructura deportiva.

En ese sentido, explicó que el objetivo es que los Juegos también contribuyan al desarrollo económico de Santa Fe. «Queremos que sea un motor más de la economía santafesina, que permita atraer turismo para que conozcan nuestra gastronomía, nuestra música y nuestra historia», manifestó.

Asimismo, planteó como uno de los principales desafíos consolidar el vínculo de la sociedad con el evento. «Un evento deportivo se transformó en un acontecimiento educativo y, a la vez, en una fiesta popular de la que la ciudadanía puede apropiarse y disfrutar», expresó.

Seguridad y desarrollo de grandes eventos

Pullaro también hizo hincapié en el papel de la seguridad pública para garantizar el desarrollo de actividades masivas.

«La provincia entra en una etapa diferente porque la seguridad está contenida y podemos comenzar a invertir más en eventos culturales, deportivos y educativos, que también le dan otra perspectiva a nuestra sociedad», indicó.

En ese marco, destacó el desarrollo de los grandes eventos deportivos con una importante participación del público y sin registrar incidentes vinculados a la inseguridad.

Inversión en infraestructura y apoyo a los clubes

En materia económica, el gobernador se refirió a la inversión destinada al deporte y sostuvo que debe ser entendida «no como un gasto, sino como una herramienta para contener y proyectar valores».

En este sentido, recordó que Santa Fe es la única provincia que cuenta con una ley de financiamiento de infraestructura deportiva.

«Hay una parte del presupuesto destinada a financiar infraestructura deportiva y la estamos cumpliendo», aseguró.

Por último, adelantó que el próximo paso será fortalecer a los clubes de pueblos y ciudades mediante mejores instalaciones que permitan acompañar la formación deportiva de niños, niñas y jóvenes.

Un evento que busca dejar huella

Para finalizar, Pullaro agradeció «la generosidad de todos los deportistas de primer nivel que se sumaron de alguna manera a este evento» e invitó a la ciudadanía a continuar participando de las distintas competencias.

El mandatario remarcó así la intención de consolidar a Santa Fe como una provincia con capacidad para organizar grandes acontecimientos deportivos y aprovechar su infraestructura como parte de un legado que trascienda la realización de los Juegos Suramericanos 2026.