Caputo cambia el foco y acelera la búsqueda de dólares

El Gobierno comenzó a otorgar mayor importancia a la acumulación de reservas de cara a 2027.

El Banco Central compró 36 millones de dólares durante la última jornada de la semana pasada.

La mayor volatilidad financiera elevó el riesgo país y provocó fuertes bajas en acciones argentinas.

La contracción de la actividad, el desempleo y la informalidad agregaron nuevas preocupaciones al escenario económico.

El aumento de las tasas internacionales puede dificultar y encarecer el acceso argentino al financiamiento externo.

El superávit comercial y las exportaciones agroindustriales aparecen como fuentes centrales de dólares para fortalecer las reservas.

El Gobierno comenzó a prestar una atención creciente a la acumulación de reservas en un contexto financiero más exigente y con una agenda económica que se encamina hacia las elecciones presidenciales de 2027. Después de varios meses en los que la desaceleración de la inflación ocupó el centro de la estrategia oficial, el equipo económico busca ahora mostrar una mayor capacidad para incorporar divisas al Banco Central.

La señal más concreta apareció durante la última jornada de la semana pasada, cuando el Banco Central compró 36 millones de dólares en el mercado oficial. Se trató del mayor volumen diario de adquisiciones de toda la semana y representó casi la mitad del total comprado durante esos cinco días. Como consecuencia de la intervención, el dólar mayorista terminó en 1.514 pesos.

El movimiento se produjo después de una semana marcada por una mayor volatilidad en los mercados. El riesgo país llegó a 526 puntos, con un incremento de 2,1% en una sola jornada, mientras que las acciones argentinas negociadas en Wall Street registraron bajas de entre 3% y 6,8%. Aunque no se produjo un episodio de tensión financiera, los indicadores comenzaron a reflejar un escenario menos favorable para el Gobierno.

La compra de divisas del Banco Central fue interpretada por operadores como una señal sobre las prioridades del Ministerio de Economía. El volumen adquirido resulta reducido frente al tamaño de las reservas, pero adquiere otra dimensión en términos de estrategia: mostrar que la acumulación de dólares también forma parte de los objetivos oficiales.

Durante buena parte del año, la estabilidad cambiaria había funcionado como uno de los principales indicadores de fortaleza económica. Sin embargo, la permanencia de un dólar prácticamente estable comenzó a generar interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para reforzar las reservas y contar con suficiente respaldo financiero durante 2027.

La preocupación se profundizó en una semana en la que aparecieron otros datos desfavorables. La economía registró una contracción de 0,6% entre el primer y segundo trimestre del año, mientras que también aumentaron el desempleo y la informalidad laboral. El escenario abrió una discusión adicional sobre el ritmo de recuperación de la actividad y la evolución del consumo y el empleo.

En ese contexto, la acumulación de reservas pasó a tener un valor estratégico que excede el mercado cambiario. Un Banco Central con mayor disponibilidad de divisas puede contar con más herramientas para enfrentar episodios de volatilidad y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de financiamiento del Tesoro. El objetivo oficial consiste en llegar al próximo año electoral con una mayor capacidad para atravesar eventuales períodos de presión financiera.

El escenario internacional también incorporó dificultades. Estados Unidos elevó su tasa de referencia en 0,25 puntos, en el primer aumento de ese tipo en tres años. El movimiento implicó condiciones financieras internacionales más exigentes y puede encarecer el acceso argentino al financiamiento externo cuando el país vuelva a buscar colocaciones en los mercados internacionales.

Frente a ese panorama, la generación propia de dólares adquiere mayor importancia. En ese punto, el resultado del comercio exterior aportó una señal favorable para el equipo económico. Durante agosto, la Argentina obtuvo un superávit comercial de 2.187 millones de dólares, impulsado por un crecimiento superior al 12% de las exportaciones.

El sector agroindustrial aparece como una de las principales fuentes potenciales de divisas. Las proyecciones contemplan exportaciones por 42.200 millones de dólares durante la campaña 2026/27, un nivel que podría convertirse en un respaldo relevante para la estrategia de acumulación de reservas.

Así, la política económica comienza a incorporar una nueva prioridad junto con la estabilidad de precios. La capacidad para generar y acumular dólares, fortalecer las reservas y sostener la estabilidad cambiaria será uno de los principales desafíos que enfrentará el Gobierno mientras avanza hacia 2027.