Bitcoin supera los u$s81.000 y sacude al mercado cripto

Bitcoin superó los u$s81.000 y alcanzó un máximo local de u$s81.223.

Las liquidaciones de posiciones cortas llegaron a cerca de u$s470 millones.

El short squeeze aportó una demanda forzada que aceleró la recuperación.

La SEC y la CFTC avanzaron con iniciativas regulatorias vinculadas al ecosistema cripto.

Bitcoin resistió el impacto de un escenario internacional marcado por tasas más elevadas.

Los u$s80.000 y la zona de u$s82.000 a u$s82.300 concentran ahora la atención del mercado.

Bitcoin cerró la semana con una fuerte recuperación y volvió a superar los u$s81.000, en una jornada marcada por el cierre masivo de posiciones bajistas y por señales regulatorias favorables en Estados Unidos. La criptomoneda llegó a un máximo local de u$s81.223 alrededor del mediodía del viernes, con una suba superior al 5% en 24 horas.

El movimiento tuvo un impacto especialmente fuerte sobre los operadores que habían apostado a nuevas caídas. En las últimas 24 horas fueron liquidadas aproximadamente u$s470 millones en posiciones cortas de derivados de criptomonedas. Bitcoin concentró unos u$s238 millones de esas liquidaciones, mientras que las posiciones bajistas sobre Ether representaron cerca de u$s85 millones, en un contexto en el que ETH llegó a acercarse a los u$s2.600.

Las cifras presentaron algunas diferencias según la ventana utilizada para medir las operaciones. Durante la jornada, distintas lecturas ubicaron las liquidaciones de posiciones cortas entre u$s445 millones y u$s450 millones, con Bitcoin representando en todos los casos más de u$s230 millones. En paralelo, la capitalización total del mercado de criptomonedas aumentó entre u$s130.000 millones y u$s135.000 millones.

El mecanismo detrás de la aceleración fue el denominado short squeeze. Cuando una posición bajista pierde demasiado valor, el exchange puede cerrarla automáticamente porque el capital utilizado como garantía deja de ser suficiente. Ese cierre obliga al operador a recomprar el activo, generando demanda adicional en un mercado que ya se encuentra en ascenso.

Cuando existe una concentración elevada de posiciones cortas en determinados niveles, el proceso puede convertirse en una cadena de liquidaciones. Cada cierre forzado impulsa el precio, ese avance activa nuevas liquidaciones y las nuevas compras vuelven a presionar al alza. Sin embargo, ese impulso tiene un límite: una vez que desaparecen las posiciones bajistas que pueden ser liquidadas, el mercado necesita compradores voluntarios para mantener la tendencia.

El rebote también coincidió con dos movimientos regulatorios en Estados Unidos. La Comisión de Bolsa y Valores habilitó mediante una exención temporal y condicionada la negociación de determinadas acciones estadounidenses tokenizadas en mercados blockchain. La autorización contempla un período experimental de cinco años y establece condiciones específicas para las plataformas participantes.

En paralelo, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos presentó ante la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios de la Casa Blanca una propuesta denominada Regulation Crypto Asset Transactions and Regulation Crypto Asset Markets. El trámite es todavía preliminar y no implica que las nuevas reglas hayan entrado en vigencia.

Ambas iniciativas se conocieron pocos días después de que el Senado estadounidense no consiguiera avanzar con la Clarity Act, que el 15 de septiembre terminó una votación de clausura con 49 votos a favor y 50 en contra. De esta manera, mientras el Congreso no logró aprobar un marco integral para el sector, las agencias regulatorias avanzaron mediante sus propias atribuciones.

El comportamiento de Bitcoin también llamó la atención porque se produjo en un escenario adverso para los activos de riesgo. Los principales índices bursátiles estadounidenses operaron en baja, mientras el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años volvió a superar el 5% y el índice del dólar se aproximó a 100,5.

En cambio, las compañías vinculadas al ecosistema cripto registraron fuertes avances. Strategy llegó a subir cerca del 11%, Coinbase alrededor del 9%, Robinhood aproximadamente 7% y Circle cerca del 5,7%. A esto se sumaron entradas netas por unos u$s160 millones en los ETF spot de Bitcoin durante el jueves, después de dos jornadas consecutivas de salidas.

El escenario monetario internacional tampoco resulta sencillo. La Reserva Federal elevó su tasa en 25 puntos básicos hasta un rango de 3,75%-4%, mientras que el Banco de Japón aplicó un incremento similar hasta 1,25%. El Banco Central Europeo ya había aumentado su tasa de depósitos el 10 de septiembre. Además, las expectativas del mercado comenzaron a asignar una mayor probabilidad a nuevos aumentos de tasas en Estados Unidos.

La resistencia de Bitcoin frente a esas noticias sugiere que parte del escenario negativo ya había sido incorporado a los precios. Después de caer hacia los u$s75.000 tras el revés legislativo de la Clarity Act, la criptomoneda también absorbió la suba de tasas de la Fed sin profundizar el descenso.

Ahora, la atención estará puesta en los u$s80.000. Mantener ese nivel será determinante una vez agotado el efecto de las liquidaciones. Por encima, la zona de u$s82.000 a u$s82.300 aparece como la próxima referencia, mientras que una pérdida de los u$s80.000 podría devolver a Bitcoin al rango previo al rebote.

El resto del mercado acompañó la recuperación. Solana avanzó 10,31% hasta u$s112,25, XRP ganó 6,25% hasta u$s1,38, Hyperliquid subió 9,97%, NEAR Protocol trepó 25,8% y Uniswap avanzó 15,21%. En sentido contrario, Zcash retrocedió 2,27% hasta los u$s1.448,27, después del fuerte rally registrado durante las semanas anteriores.