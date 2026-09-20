Solá cuestionó a Milei por su estrategia sobre Malvinas

Felipe Solá cuestionó la estrategia del Gobierno de Javier Milei frente a la causa Malvinas y el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

El ex canciller destacó las leyes impulsadas durante su gestión sobre la plataforma continental y la protección de los recursos naturales argentinos.

Solá recordó las sanciones aplicadas en 2021 contra Navitas por actividades vinculadas con la exploración hidrocarburífera en la zona de las Islas.

El ex funcionario reclamó una mayor internacionalización del conflicto y un fortalecimiento de la estrategia diplomática argentina.

El ex gobernador bonaerense cuestionó que el proyecto incorpore disposiciones sobre amenazas, terrorismo y desinformación más allá del reclamo por Malvinas.

Solá también expresó reparos sobre la adquisición de aviones F-16 y sus eventuales restricciones para un escenario relacionado con las Islas.

El ex canciller Felipe Solá cuestionó duramente la estrategia del Gobierno de Javier Milei en relación con la causa Malvinas y puso el foco en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado al Congreso. El ex gobernador bonaerense consideró que la iniciativa utiliza el reclamo por las Islas como eje para incorporar disposiciones que, a su entender, exceden la cuestión específica de la soberanía sobre el archipiélago.

Solá recordó su paso por la Cancillería y destacó las medidas que impulsó durante su gestión en relación con la plataforma continental argentina. En ese marco, remarcó la extensión del territorio marítimo y la importancia estratégica de los recursos naturales ubicados en el subsuelo. “Nosotros hicimos tres leyes para la plataforma territorial de Argentina, que es enorme”, sostuvo, al tiempo que afirmó que los recursos del subsuelo pertenecen al país.

Uno de los principales cuestionamientos del ex funcionario estuvo dirigido a la estrategia adoptada frente a las actividades hidrocarburíferas vinculadas con las Islas. Solá recordó las medidas implementadas durante 2021 contra empresas relacionadas con tareas de prospección petrolera en la zona y mencionó particularmente el caso de Navitas.

Según relató, durante su gestión se acordó que la Secretaría de Energía y la Cancillería avanzaran con denuncias y sanciones contra esa compañía. Las medidas contemplaban sanciones económicas y una prohibición para operar durante 20 años, dentro de una estrategia destinada a impedir actividades vinculadas con la exploración de recursos hidrocarburíferos en el área en disputa.

A partir de ese antecedente, Solá cuestionó el enfoque actual del Gobierno y sostuvo que la Argentina debería fortalecer la dimensión internacional de la cuestión Malvinas. En ese sentido, planteó la necesidad de “internacionalizar el conflicto mucho más” y profundizar el reclamo diplomático. Al referirse a la estrategia de Milei, utilizó una expresión particularmente crítica: “Está haciendo humo”.

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional también fue uno de los principales puntos de sus objeciones. Solá sostuvo que buena parte de la iniciativa está vinculada directamente con Malvinas, pero cuestionó que posteriormente incorpore herramientas relacionadas con otras áreas y funciones del Estado.

“Hasta el artículo 39 es Malvinas”, afirmó el ex canciller, antes de cuestionar las disposiciones posteriores. Según su interpretación, algunas de esas herramientas podrían adquirir un alcance amplio al incorporar conceptos vinculados con amenazas, terrorismo y desinformación.

Solá llegó a definir esas disposiciones como una “guardia pretoriana sobre las ideas en la Argentina”, al considerar que podrían extenderse más allá del objetivo específico de defender la soberanía nacional. El Gobierno, por su parte, sostiene que los instrumentos incluidos en la iniciativa forman parte de una estrategia integral destinada a proteger al país frente a amenazas externas.

El proyecto contempla la intervención de distintas áreas estatales, entre ellas Defensa, Seguridad Nacional, Inteligencia, Cancillería y Economía. Precisamente, esa amplitud es uno de los aspectos cuestionados por Solá, quien considera que la cuestión Malvinas no debería utilizarse como fundamento para incorporar herramientas que, según su interpretación, tienen un alcance mucho mayor.

Por último, el ex canciller cuestionó la política militar impulsada por el Gobierno y expresó reparos sobre la adquisición de aviones F-16. Solá sostuvo que esos sistemas cuentan con restricciones respecto de su eventual utilización en un escenario relacionado con las Islas y planteó dudas sobre las consecuencias de esa decisión para la soberanía argentina.