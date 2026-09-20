Milei activa en Bahía Blanca la campaña bonaerense de 2027

Milei volvió a la provincia de Buenos Aires para encabezar un encuentro con la militancia libertaria.

Diego Santilli quedó nuevamente asociado al armado oficialista con vistas a la disputa por la gobernación en 2027.

Karina Milei y Sebastián Pareja participaron de la reunión con referentes de la Sexta Sección.

Bahía Blanca fue elegida por su peso electoral y por el regreso de Milei después de las inundaciones de 2025.

El espacio libertario analiza distintas alternativas para la intendencia, entre ellas Oscar Liberman, Franca Grippo y Pepe Sánchez.

La Libertad Avanza busca consolidar un acuerdo con el PRO, la UCR y otros sectores antikirchneristas para las elecciones de 2027.

Javier Milei volvió este viernes al territorio bonaerense y encabezó en Bahía Blanca un encuentro multitudinario con dirigentes y militantes de La Libertad Avanza, en una jornada que funcionó como punto de partida para el armado político del oficialismo de cara a las elecciones de 2027. La actividad estuvo acompañada por la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El desembarco del Presidente se produjo después de que Santilli explicitara sus intenciones de competir por la gobernación bonaerense. “Me apasiona la Provincia”, había señalado dos semanas atrás, al plantear como ejes de su eventual proyecto la reducción de impuestos y el combate contra la delincuencia. Su presencia junto a Milei en Bahía Blanca reforzó la lectura política sobre el lugar que ocupa dentro de la estrategia oficialista para la provincia.

Para Milei, además, se trató de su primer encuentro con la militancia bonaerense desde enero de 2026, cuando había recorrido Mar del Plata en una camioneta como parte del denominado “Tour de la Gratitud”. Aquella iniciativa, que contemplaba visitas a distintos puntos del país, quedó interrumpida poco después en medio del escándalo que involucró al entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En las últimas semanas, el Presidente había retomado este tipo de actividades con sus seguidores en Rosario y Misiones.

En Bahía Blanca, el encuentro reunió a los coordinadores de la Sexta Sección, concejales y diputados bonaerenses. También participaron Sebastián Pareja, principal armador político de Karina Milei en el distrito, y referentes locales del espacio. El mensaje central estuvo concentrado en la unidad, el fortalecimiento territorial y la consolidación de La Libertad Avanza en los municipios bonaerenses.

La estrategia planteada por el oficialismo contempla ampliar la estructura partidaria en toda la provincia, incrementar la presencia libertaria en los distritos y trabajar para la reelección de Milei en 2027. La actividad, en ese sentido, tuvo una dimensión nacional y otra específicamente bonaerense, con Santilli ubicado en el centro de la segunda.

La elección de Bahía Blanca también tuvo un componente político y territorial. Milei regresó a la ciudad después de las inundaciones de marzo de 2025, cuando había recorrido las zonas afectadas y supervisado la asistencia a los damnificados. Además, se trata de una de las localidades donde La Libertad Avanza consiguió resultados destacados durante el último ciclo electoral, al imponerse tanto en los comicios provinciales de septiembre como en las elecciones nacionales de octubre.

El armado local, sin embargo, todavía presenta movimientos internos. Oscar Liberman aparece como uno de los nombres que busca posicionarse para la intendencia, mientras que Franca Grippo también forma parte de las alternativas que impulsa el espacio. A esas figuras se suma el interés por Pepe Sánchez, ex basquetbolista de la denominada Generación Dorada, como posible incorporación al escenario político de 2027.

En paralelo, La Libertad Avanza continúa trabajando sobre un eventual acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires, con la intención de sumar también a sectores de la UCR y a otros espacios enfrentados al kirchnerismo. La jornada en Bahía Blanca mostró así el comienzo de una etapa en la que el oficialismo buscará consolidar su estructura territorial y definir las candidaturas que competirán por el poder bonaerense.