Pullaro recibió a gobernadores y mostró la infraestructura de los Juegos Suramericanos 2026

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió este jueves en Rosario a sus pares de Chubut, Ignacio Torres; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; y de Córdoba, Martín Llaryora, en el marco de una recorrida por los escenarios deportivos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Los mandatarios visitaron el predio del Fan Fest y distintos espacios deportivos construidos por la Provincia para albergar las competencias internacionales que se desarrollan simultáneamente en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Durante la visita, los gobernadores destacaron las instalaciones y el despliegue organizativo del evento, que reúne a delegaciones de distintos países de la región.

Llaryora puso el foco en las condiciones de seguridad necesarias para la realización de una competencia de esta magnitud y vinculó la concreción de los Juegos con las políticas implementadas en Santa Fe para enfrentar al delito. En ese sentido, sostuvo que el evento puede representar un punto de inflexión para la provincia y felicitó a las autoridades por la organización.

La recorrida también contó con la presencia de la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y funcionarios vinculados a la organización y al área de seguridad provincial.

Entre los espacios visitados estuvo el Parque Independencia, donde se encuentran dos de los principales escenarios construidos para la competencia.

Uno de ellos es el Invencible Arena, sede de las pruebas de gimnasia artística, gimnasia rítmica y gimnasia en trampolín. También recorrieron el Invencible Rosario, escenario que durante estos días recibe las competencias de judo, karate y patinaje artístico.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollan hasta el 26 de septiembre en Rosario, Rafaela y Santa Fe. La competencia reúne a más de 4.000 atletas provenientes de 15 países, que participan en distintas disciplinas deportivas.

La realización del evento representa además una oportunidad para exhibir la infraestructura deportiva recientemente incorporada a la provincia y posicionar a las tres ciudades santafesinas como sedes de competencias internacionales.